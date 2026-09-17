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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Έσβησε» η Άννα Δημητρίου - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

 17.09.2026 - 08:17
«Έσβησε» η Άννα Δημητρίου - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Άννα Κώστα Δημητρίου. 

Η Εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Του Ευαγγελισμού στη Βάσα Κοιλανίου, η ώρα 11:00. 

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για:  

Το ΣΚΕ Βάσας Κοιλανίου και για τη συντήρηση του σπηλαίου Αγίου Τίμωνα στη Βάσα Κοιλανίου.

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