«Έσβησε» η Άννα Δημητρίου - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

Η Εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Του Ευαγγελισμού στη Βάσα Κοιλανίου, η ώρα 11:00.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για:

Το ΣΚΕ Βάσας Κοιλανίου και για τη συντήρηση του σπηλαίου Αγίου Τίμωνα στη Βάσα Κοιλανίου.