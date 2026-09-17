«Έσβησε» η Άννα Δημητρίου - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

Σήμανε συναγερμός: Πυροβολισμοί εναντίον κτιρίου στη Λεμεσό - Ζημιές στην είσοδο - Σε εξέλιξη οι έρευνες
Πυροβολισμοί εναντίον κτιρίου στην περιοχή της Λινόπετρας, στη Λεμεσό, σημειώθηκαν γύρω στις 10:50 το βράδυ της Τετάρτης.
Η Εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Του Ευαγγελισμού στη Βάσα Κοιλανίου, η ώρα 11:00.
Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για:
Το ΣΚΕ Βάσας Κοιλανίου και για τη συντήρηση του σπηλαίου Αγίου Τίμωνα στη Βάσα Κοιλανίου.
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