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«Έχετε πέντε λεπτά να σας μιλήσω για το Κυπριακό;»

 17.09.2026 - 17:17
«Έχετε πέντε λεπτά να σας μιλήσω για το Κυπριακό;»

Το Βόρειο Σέντινελ είναι ένα απομονωμένο νησάκι στον Κόλπο της Βεγγάλης που ανήκει στο σύμπλεγμα των νησιών Άνταμαν, βρίσκεται υπό ινδική διοίκηση και είναι ουσιαστικά μια χρονοκάψουλα της Λίθινης Εποχής. Εκεί ζουν οι Σεντινελέζοι, μια αυτόχθονη φυλή που παραμένει σε απόλυτη εκούσια απομόνωση από τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και περίπου 60.000(!) χρόνια.

Κανείς δεν γνωρίζει πώς αποκαλούν τους εαυτούς τους, κανείς δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα τους (είναι εντελώς διαφορετική ακόμα και από τις γειτονικές φυλές των Άνταμαν) και υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός τους κυμαίνεται από 50 έως 150 άτομα που επιβιώνουν αποκλειστικά ως κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες, τρώγοντας ψάρια, αγριογούρουνα, ρίζες και φρούτα. Αυτό που τους κάνει διάσημους, ωστόσο, δεν είναι η απομόνωσή τους, αλλά η απόλυτη, σχεδόν ενστικτώδης εχθρότητά τους προς οποιονδήποτε ξένο. Όποιος προσπαθήσει να πλησιάσει την παραλία τους, τον υποδέχονται με μια βροχή από βέλη (τα οποία πλέον φτιάχνουν ενσωματώνοντας μέταλλα που ξεβράζονται από ναυάγια). Οι λόγοι αυτής της εχθρότητας χάνονται στα βάθη της ιστορίας, κάποιοι εικάζουν πως έχει να κάνει με την επιθετικότητα των Βρετανών αποικιοκρατών τον 19ο αιώνα (μεταξύ μας, το πιστεύω), όμως φαίνεται πως είναι αρκετά σοβαροί ώστε το μίσος και η απέχθεια για οποιονδήποτε ξένο να διατηρούνται άσβεστα μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 26χρονου Αμερικανού χριστιανού ιεραπόστολου John Allen Chau ο οποίος το 2018 αποφάσισε -παράνομα- να πάει στο νησί για να τους εκχριστιανίσει με το ζόρι, πληρώνοντας ντόπιους ψαράδες να τον ρίξουν στα ανοιχτά. Στην πρώτη του προσπάθεια, δέχθηκε τη γνώριμη βροχή από βέλη με ένα από αυτά να τον χτυπάει στο στήθος, να τρυπάει όμως τη Βίβλο και να σώζεται (θαύμα, θαύμα!). Στη δεύτερη, δεν ήταν τόσο τυχερός. Οι ψαράδες είδαν αργότερα τους Σεντινελέζους να σέρνουν το άψυχο σώμα του στην παραλία και να το θάβουν. Εκτός από την τύχη εξαντλήθηκε και η Θεία Χάρη, σου λέει ο Ύψιστος ακόμα κι Εγώ δεν την παλεύω με την ανθρώπινη ηλιθιότητα. 

Πρόσφατα όμως η κάμερα ενός διερχόμενου ελικοπτέρου κατέγραψε ένα εκπληκτικό γεγονός: Ένας λευκός, ηλικιωμένος άντρας, ασπρομάλλης με ευγενικά χαρακτηριστικά.πλατύ χαμόγελο και μια γαλήνια πραότητα στο πρόσωπο, φαίνεται πως κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει της «βροχής από βέλη» αλλά και να κάμψει την εχθρότητα των Σεντινελέζων καθώς εθεάθη να στέκεται αγέρωχος στο κέντρο του οικισμού τους και να τους μιλάει ενώ εκείνοι κάθονται γύρω του και τον ακούν εμφανώς απορροφημένοι από τα λεγόμενά του. Με το που δημοσιοποιήθηκε το υλικό έγινε αμέσως γνωστή η ταυτότητα του ηλικιωμένου άνδρα που κατάφερε να δαμάσει την τελευταία ανέγγιχτη φυλή του πλανήτη - και να ζήσει για να το διηγηθεί: Πρόκειται για τον  Ειδικό Πολιτικό Απεσταλμένο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής κ. Νίκο Τορναρίτη, σε μία από τις πρώτες του αποστολές μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Έτσι στην πρώτη τους επαφή με τον «πολιτισμένο άνθρωπο» οι Σεντινελέζοι μπορεί να μην είναι σοφότεροι σχετικά με τον κόσμο που απλώνεται πέρα απ’ το νησί τους, ξέρουν όμως τα πάντα για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το ‘74 και την κατοχή του μισού νησιού μέχρι σήμερα. Κι αυτό χάρη στις επίπονες προσπάθειες ενός αληθινού φιλόπατρη που προσφέρει αμισθί τις υπηρεσίες του στην ημικατεχόμενη πατρίδα του και χλευάστηκε ανελέητα από τους αδαείς για τους κόπους του. Ουδείς προφήτης στον τόπο του, όμως σ’ αυτό το μικροσκοπικό νησάκι της Ινδίας ο κ. Τορναρίτης είναι ο ίδιος ο Μεσσίας για τους ιθαγενείς που μπορεί να μην είδαν άλλον άνθρωπο στη ζωή τους όμως ξέρουν να διακρίνουν και να εκτιμήσουν έναν χαρισματικό «ιεραπόστολο του Κυπριακού» όταν τον δουν. 

ΟΚ, φαντάζομαι καταλάβατε ότι η ιστορία των Σεντινελέζων είναι 100% αληθινή μέχρι την... guest εμφάνιση του Νίκου Τορναρίτη. Πέρα από την πλάκα όμως, διορισμοί σαν κι αυτόν είναι η πεμπτουσία της πελατειακής, μπακαλίστικης πολιτικής που μαστίζει τον τόπο από τη μέρα που πήραν ένα κεφαλοχώρι και το έκαναν με το ζόρι κράτος με Πρόεδρο τον παπά της ενορίας. Κι ο Νίκος Τορναρίτης κατέληξε στο λυκόφως της καριέρας του «Ανδρούλλα Βασιλείου του ΔΗΣΥ» ευτυχώς χωρίς τα δημόσια meltdowns για το πάρκινγκ. Αμφότεροι τζάκια της αστικής Λευκωσίας που συνήθισαν σε ένα συγκεκριμένο lifestyle και αδυνατούν να προσαρμοστούν στη «μετά» κατάσταση ή να αντιληφθούν έστω ότι έκαναν τον κύκλο τους κι ότι δεν τους χρωστάμε τίποτα. Ο Νίκος Τορναρίτης υπήρξε βουλευτής για 25 χρόνια, πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΔΗΣΥ και μέχρι προσφάτως από τους στενότερους συνεργάτες της προέδρου Αννίτας Δημητρίου με καθημερινή παρουσία στον πρωινό καφέ και έντονη επιρροή στις αποφάσεις της. Δεν έκρυψε ποτέ την αδυναμία του προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και ήταν από τις εντονότερες φωνές στο δωμάτιο για την πρόσδεση του ΔΗΣΥ στο άρμα του τελευταίου. Κι αυτό φυσικά υπήρξε το καταλυτικό προσόν για ακόμα έναν διορισμό χτικιασμένου Συναγερμικού σε θέση-φάντασμα που διαφημίζουν ως «αμισθί» όμως στην πραγματικότητα θα πληρώνουμε τα ταξιδάκια του κ. Τορναρίτη σε Ασία και Αφρική (μαζί με διαμονές και έξοδα) ώστε ο πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ να... διαφωτίζει τους λαούς της Μπουρκίνα Φάσο και της Μαλαισίας (επιβάλλεται ένα πέρασμα από τον ονοματισμένο προς τιμήν του Κύπριου φορολογούμενου Πορθμό του Μαλάκκα) για την ιστορία και πορεία του Κυπριακού. 

Ένας διορισμός με fancy μακροσκελή τίτλο που ακούγεται σημαντικός (αλλά έχει την ίδια αξία με τίτλο ιδιοκτησίας οικοπέδου στον Πλούτωνα) και στην πραγματικότητα εξυπηρετεί τα μικροπολιτικά συμφέροντα του Προέδρου χωρίς ο ίδιος να πληρώνει ούτε σεντ από την τσέπη του (να’ ναι καλά ο... Πορθμός του Μαλάκκα). Από την άλλη διαιωνίζεται και η οικεία παθογένεια να διορίζονται εσαεί τα ίδια πρόσωπα από τα ίδια τζάκια και παρεάκια σε επινοημένες και μη θέσεις, όχι φυσικά γιατί εξυπηρετούν συμφέροντα, ικανοποιούν τη δική τους ματαιοδοξία ή για λόγους πρεστίζ (έτσι Ανδρούλλα;) αλλά από την «αγνή και ανιδιοτελή αγάπη τους προς την πατρίδα».

Οπωσδήποτε! 

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