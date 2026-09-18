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ΔΙΕΘΝΗ

Το νέο υπερόπλο της Κίνας που αλλάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες στις θάλασσες

 18.09.2026 - 10:20
Το νέο υπερόπλο της Κίνας που αλλάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες στις θάλασσες

Η Κίνα κατασκευάζει το πρώτο στον κόσμο μητρικό πλοίο για μη επανδρωμένα υποβρύχια, ικανό να μεταφέρει και να αναπτύσσει στη θάλασσα τεράστια υποβρύχια drones, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες.

Το πλοίο, το οποίο εντοπίστηκε σε ναυπηγείο της Σαγκάης, εκτιμάται ότι θα μπορεί να μεταφέρει τέσσερα τεράστια αυτόνομα υποβρύχια και να τα αναπτύσσει σε διαφορετικά σημεία του ωκεανού.

Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Vantor, αμερικανική εταιρεία αμυντικών πληροφοριών, δείχνουν ένα κόκκινο πλοίο υπό κατασκευή στο ναυπηγείο Hudong-Zhonghua.

Το Πεκίνο έχει κατασκευάσει στο συγκεκριμένο ναυπηγείο και μεγάλα πολεμικά πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων.

Η Κίνα είναι η μόνη γνωστή χώρα που έχει σχεδιάσει ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο τόσο μεγάλου μεγέθους.

Είναι τόσο μεγάλα, ώστε χρειάστηκε να δημιουργηθεί ένας νέος όρος για την περιγραφή τους: εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα (XXLUUV).

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«Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι πρόκειται για ένα ειδικό μητρικό πλοίο για υποβρύχια drones», δήλωσε στο Naval News ο H. I. Sutton, ανεξάρτητος ειδικός σε θέματα άμυνας με εξειδίκευση στον υποβρύχιο πόλεμο.

 

Ο ίδιος εκτίμησε ότι, με βάση το μέγεθός του, το νέο πολεμικό πλοίο θα μπορούσε να μεταφέρει τουλάχιστον τέσσερα κινεζικά XXLUUV και να τα μεταφέρει για χιλιάδες ναυτικά μίλια πριν τα αναπτύξει.

 

 

 

Τα μη επανδρωμένα υποβρύχια πλήρους μεγέθους, τα οποία αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2025, έχουν ήδη δοκιμαστεί από το Πεκίνο στη Νότια Σινική Θάλασσα, ανοιχτά του νησιού Χαϊνάν.

 

Με μήκος 35 και 45 μέτρα, είναι περίπου έξι έως οκτώ φορές μεγαλύτερα σε συνολικό μέγεθος από το Boeing Orca XLUUV του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο έχει μήκος περίπου 16 μέτρα.

 

Είναι πιθανό τα δύο συστήματα να βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό. Το Orca έχει αυτονομία έως και 6.500 ναυτικά μίλια και χρησιμοποιείται για μεγάλης εμβέλειας, μυστικές θαλάσσιες επιχειρήσεις.

 

Στο νέο κινεζικό μητρικό πλοίο, τα υποβρύχια πιθανότατα θα αποθηκεύονται σε εσωτερικό υπόστεγο. Το μέγεθος και η παρουσία του συγκεκριμένου χώρου «καθιστούν μη πειστική την εξήγηση ότι πρόκειται για πολιτικό ή ερευνητικό σκάφος».

Αν και δεν είναι πολλά γνωστά για τα drones XXLUUV, ο Sutton ανέφερε ότι η αμερικανική εκδοχή μπορεί συνήθως να μεταφέρει περίπου οκτώ βαριές τορπίλες.

 

Αυτό σημαίνει ότι ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο ακόμη μεγαλύτερου μεγέθους θα μπορούσε να μεταφέρει ακόμη μεγαλύτερο φορτίο σε απόσταση άνω των 10.000 ναυτικών μιλίων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης κατασκευάσει το δικό του XLUUV, γνωστό ως XV Excalibur, στο πλαίσιο του Project Cetus.

Είναι ελαφρώς μικρότερο από το Orca και σχεδόν τέσσερις φορές μικρότερο από το κινεζικό XXLUUV.

Το XV Excalibur, το οποίο ξεκίνησε υποθαλάσσιες δοκιμές τον Ιούλιο και αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή χρήση έως το 2028, έχει μήκος μόλις 12 μέτρα και αυτονομία έως και 1.000 μίλια.

 

Το νέο κινεζικό πλοίο φαίνεται επίσης να διαθέτει ένα υπόστεγο κοντά στην πλώρη, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ελικοπτέρου.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πολεμικών πλοίων στον κόσμο, με ειδικούς να υποστηρίζουν ότι η ναυπηγική της ικανότητα είναι τουλάχιστον 200 φορές μεγαλύτερη από εκείνη των ΗΠΑ, ενώ εκτιμάται ότι διαθέτει 405 πολεμικά πλοία, έναντι 295 των Αμερικανών.

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Βασικός παράγοντας πίσω από αυτή την παραγωγή είναι το γεγονός ότι οι σημαντικότεροι αμυντικοί στόχοι της Κίνας – και οι απειλές που θεωρεί σημαντικότερες – βρίσκονται στη θάλασσα.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει εκφράσει επανειλημμένα τη φιλοδοξία του να θέσει την Ταϊβάν υπό κινεζικό έλεγχο και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για την κατάληψη του νησιού.

Σε περίπτωση που προχωρήσει τα σχέδιά του – τα οποία η Ταϊβάν αντιτίθεται σθεναρά – μια θαλάσσια σύγκρουση θα ήταν αναπόφευκτη.

Το Πεκίνο επεκτείνει με ταχύτητα την παρουσία του στη Νότια Σινική Θάλασσα, όπου διεκδικεί την κυριαρχία σχεδόν σε όλα τα νησιά, παρά τις έντονες αντιδράσεις από τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, το Μπρουνέι και την Ταϊβάν.

Οι διαφωνίες αυτές έχουν ήδη οδηγήσει σε περιστατικά βίας, ενώ ειδικοί έχουν προειδοποιήσει για πιθανά σημεία ανάφλεξης που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε μια ακόμη πιο ασταθή κατάσταση.

Το ετήσιο Φόρουμ Xiangshan της Κίνας, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διασκέψεις της χώρας για θέματα ασφάλειας και άμυνας, ξεκίνησε την Τρίτη με τη συμμετοχή σχεδόν 100 χωρών.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ντονγκ Τζουν, δήλωσε: «Πρέπει να έχουμε κατά νου τα διδάγματα της ιστορίας και να παραμένουμε ιδιαίτερα σε εγρήγορση απέναντι σε όλες τις λανθάνουσες εκδηλώσεις ηγεμονισμού, μιλιταρισμού και ιστορικού αναθεωρητισμού».

Πολλοί αναλυτές εξέλαβαν το σχόλιο ως συγκαλυμμένη καταδίκη της Ιαπωνίας, η οποία βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση με την Κίνα από πέρυσι και παράλληλα επιταχύνει την ενίσχυση των δικών της αμυντικών δυνατοτήτων.

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