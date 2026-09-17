Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυναγερμός στη Γερμανία: Τρεις νεκροί από την «ελονοσία του αεροδρομίου» - Φόβοι για επιδημία
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στη Γερμανία: Τρεις νεκροί από την «ελονοσία του αεροδρομίου» - Φόβοι για επιδημία

 17.09.2026 - 20:25
Συναγερμός στη Γερμανία: Τρεις νεκροί από την «ελονοσία του αεροδρομίου» - Φόβοι για επιδημία

Άλλος ένας άνθρωπος, ο τρίτος κατά σειρά, πέθανε από ελονοσία στην περιοχή του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης και οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά σπάνιο ξέσπασμα της τροπικής ασθένειας που σχετίζεται με τις αερομεταφορές. 

Στην ανακοίνωσή του ο δήμος της Φρανκφούρτης ανέφερε σήμερα ότι ο ένας από τους δύο κατοίκους που είχαν μολυνθεί στη συνοικία Σβάνχαϊμ, στα βόρεια του αεροδρομίου, πέθανε ενώ νοσηλευόταν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης.

«Και οι δύο ασθενείς μολύνθηκαν από το παράσιτο πλασμώδιο το μηνοειδές (Plasmodium falciparum), που προκαλεί ελονοσία», αν και δεν είχαν ταξιδέψει σε περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, ούτε εργάζονταν στο αεροδρόμιο, τόνισαν οι αρχές. 

Στις 27 Αυγούστου, τοπικοί αξιωματούχου ανέφεραν ότι δύο εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο πέθαναν από ελονοσία ενώ άλλοι τέσσερις ασθένησαν, αλλά ανάρρωσαν.

Τα παράσιτα της ελονοσίας μεταδίδονται στους ανθρώπους από ορισμένα είδη κουνουπιών. Η νόσος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Σε εργαστήριο της Αμβέρσας τα κουνούπια που πιάστηκαν

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ανακοίνωσε ότι κουνούπια που πιάστηκαν με παγίδες στάλθηκαν σε ένα εργαστήριο της Αμβέρσας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όμως τα αποτελέσματα των αναλύσεων δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου σημείωσε ότι οι τοπικές υγειονομικές αρχές έχουν την εξουσία να διατάξουν τις αεροπορικές εταιρείες να απολυμάνουν τα αεροσκάφη.

Η «ελονοσία του αεροδρομίου» είναι η ιδιαίτερη μορφή της ασθένειας αυτής που εξαπλώνεται όταν ένας μολυσμένος ανωφελής κώνωπας ταξιδεύει με αεροπλάνο από μια ενδημική περιοχή σε μια ζώνη όπου δεν ενδημεί η νόσος και μολύνει ανθρώπους. Τα συμπτώματα είναι συνήθως πονοκέφαλος, ναυτία, υψηλός πυρετός και ρίγη. 

Από τις αρχές της εβδομάδας δεν έχουν αναφερθεί άλλα κρούσματα στην πόλη, ωστόσο οι υγειονομικές αρχές προέτρεψαν τους γιατρούς να εξετάζουν την πιθανότητα αυτή όταν κάποιος ασθενής παρουσιάζει ανεξήγητο υψηλό πυρετό, ακόμη και αν δεν έχει ταξιδέψει σε τροπικές περιοχές. Αυτό ισχύει κυρίως για τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο και τους κατοίκους των γειτονικών συνοικιών.

Νέα κρούσματα μετά το 2023

Η ελονοσία ευθύνεται για εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική. Υπάρχουν θεραπείες και οι ασθενείς που υποβάλλονται εγκαίρως σε αυτές συνήθως αναρρώνουν πλήρως.

Η τελευταία επιδημία «ελονοσίας του αεροδρομίου» σημειώθηκε στη Γερμανία το 2023, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ. Λόγω όμως της σπανιότητας της ασθένειας στη χώρα όμως η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.

 

 

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γνωστή αεροπορική εταιρεία προσφέρει ταξίδια από €80 μετ’ επιστροφής - Μέχρι πότε ισχύει η προσφορά - Όλες οι πληροφορίες
VIDEO - Ταλαιπωρία για μαθητές: Ζημιές σε δημοτικό σχολείο - Μεταφέρονται σε άλλους χώρους όταν βρέχει
«Έσβησε» η Άννα Δημητρίου - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία
Η «ακτινογραφία» του στεγαστικού: Πόσα εκατομμύρια δόθηκαν και πόσα σπίτια σχεδιάζονται
«Πρέπει να είναι Lego τα αυτοκίνητα για να χωρέσουν»: Αντιδράσεις για ποδηλατόδρομο στη Λεμεσό - Φωτογραφία
Μήπως δικαιούστε επίδομα και δεν το γνωρίζετε; Η εφαρμογή της κυβέρνησης που σας δείχνει τι μπορείτε να πάρετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στον Στρόβολο: Κατέρρευσε στέγαστρο– Οι συστάσεις στους πολίτες (Δείτε φωτογραφίες)

 17.09.2026 - 19:54
Επόμενο άρθρο

Χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές στην Πάφο – Πότε θα επανέλθει

 17.09.2026 - 20:31
Πάει Νέα Υόρκη ο ΠτΔ: Με ποιους θα έχει συναντήσεις – Πότε βλέπει Γκουτέρες και Ολγκίν

Πάει Νέα Υόρκη ο ΠτΔ: Με ποιους θα έχει συναντήσεις – Πότε βλέπει Γκουτέρες και Ολγκίν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα προσφωνήσει την 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ενώ κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής του θα συναντηθεί με τον ΓΓ των ΗΕ, με την προσωπική του απεσταλμένη, καθώς και με αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων και επικεφαλής Οργανισμών και πολυεθνικών εταιρειών. Θα έχει, επίσης, επαφές με εκπροσώπους της κυπριακής ομογένειας. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πάει Νέα Υόρκη ο ΠτΔ: Με ποιους θα έχει συναντήσεις – Πότε βλέπει Γκουτέρες και Ολγκίν

Πάει Νέα Υόρκη ο ΠτΔ: Με ποιους θα έχει συναντήσεις – Πότε βλέπει Γκουτέρες και Ολγκίν

  •  17.09.2026 - 16:42
Ετοιμαστείτε για κακοκαιρία: Στάλθηκε μήνυμα από το CY- Alert - Το λάβατε; (ΦΩΤΟ)

Ετοιμαστείτε για κακοκαιρία: Στάλθηκε μήνυμα από το CY- Alert - Το λάβατε; (ΦΩΤΟ)

  •  17.09.2026 - 18:58
Σηκώνει το γάντι ο Δίπλαρος: «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαστρεβλώνει την πολιτική μου διαδρομή» - Τα «καρφιά» για το 2028

Σηκώνει το γάντι ο Δίπλαρος: «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαστρεβλώνει την πολιτική μου διαδρομή» - Τα «καρφιά» για το 2028

  •  17.09.2026 - 17:01
Καύσιμα: Ομόφωνο «ναι» από τη Βουλή στην παράταση μείωσης του φόρου κατανάλωσης

Καύσιμα: Ομόφωνο «ναι» από τη Βουλή στην παράταση μείωσης του φόρου κατανάλωσης

  •  17.09.2026 - 17:59
Συναγερμός στον Στρόβολο: Κατέρρευσε στέγαστρο– Οι συστάσεις στους πολίτες (Δείτε φωτογραφίες)

Συναγερμός στον Στρόβολο: Κατέρρευσε στέγαστρο– Οι συστάσεις στους πολίτες (Δείτε φωτογραφίες)

  •  17.09.2026 - 19:54
Συναγερμός για τις παραβιάσεις: «Φωνάζουν» οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας – «Κίνδυνος μέρα και νύχτα»

Συναγερμός για τις παραβιάσεις: «Φωνάζουν» οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας – «Κίνδυνος μέρα και νύχτα»

  •  17.09.2026 - 18:14
Το έλα να δεις σε σχολικά λεωφορεία – Μαθητές τα κάνουν Γης Μαδιάμ και τους ψάχνουν

Το έλα να δεις σε σχολικά λεωφορεία – Μαθητές τα κάνουν Γης Μαδιάμ και τους ψάχνουν

  •  17.09.2026 - 16:02
«Έχετε πέντε λεπτά να σας μιλήσω για το Κυπριακό;»

«Έχετε πέντε λεπτά να σας μιλήσω για το Κυπριακό;»

  •  17.09.2026 - 17:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα