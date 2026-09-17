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ΔΙΕΘΝΗ

Χάκερ ζητούν 3 εκατομμύρια δολάρια από τη Revolut για να μην διαρρεύσουν στοιχεία πελατών

 17.09.2026 - 14:22
Χάκερ ζητούν 3 εκατομμύρια δολάρια από τη Revolut για να μην διαρρεύσουν στοιχεία πελατών

Ένα σημαντικό περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων στη Revolut έφερε στο φως η εφημερίδα Financial Times, αποκαλύπτοντας ότι περίπου 680 πελάτες της fintech εταιρείας επηρεάστηκαν από μια απάτη.

Οι χάκερ που ευθύνονται απείλησαν να δημοσιεύσουν εμπιστευτικά αρχεία πελατών, απαιτώντας λύτρα ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 24 ώρες.

Η ομάδα χάκερ με την ονομασία iamnotavillain ανήρτησε στην ιστοσελίδα της ένα τελεσίγραφο, συνοδευόμενο από ψηφιακό ρολόι αντίστροφης μέτρησης, απαιτώντας από τη Revolut να καταβάλει λύτρα σε Monero (XMR), ένα κρυπτονόμισμα που χρησιμοποιείται συχνά σε παράνομες συναλλαγές λόγω της ανωνυμίας που προσφέρει.

Το μήνυμα προειδοποιούσε πως, σε περίπτωση μη πληρωμής, όλα τα δεδομένα θα δημοσιοποιούνταν, με σοβαρές συνέπειες για την εταιρεία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πίσω από την επίθεση βρίσκονται Ιταλοί χάκερ, οι οποίοι φέρεται να χρησιμοποίησαν παραβιασμένο λογαριασμό email της ιταλικής κυβέρνησης για να υποκλέψουν στοιχεία πελατών, προσποιούμενοι κρατικούς αξιωματούχους.

Με αυτόν τον τρόπο απέκτησαν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως διευθύνσεις κατοικίας, φωτογραφίες ταυτοποίησης, επίσημα έγγραφα και στοιχεία συναλλαγών σε bitcoin.

Η Revolut ανακοίνωσε ότι εντόπισε πρόσφατα μια «εξελιγμένη εξωτερική απάτη πλαστοπροσωπίας», όπου μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη αξιοποίησαν νόμιμο κρατικό domain για να υποβάλουν ψευδή αιτήματα παροχής πληροφοριών.

Μετά την ανακάλυψη της παραβίασης, η εταιρεία απέκλεισε άμεσα τον παραβιασμένο λογαριασμό, ενημέρωσε τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και επικοινώνησε με τους πελάτες που επηρεάστηκαν.

Παρά τις σοβαρές παραβιάσεις δεδομένων, η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματα της εταιρείας και τα χρηματικά κεφάλαια των πελατών δεν επηρεάστηκαν.

Η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας της και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της.

Το περιστατικό αναδεικνύει την αυξανόμενη απειλή των κυβερνοεπιθέσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα, ιδιαίτερα σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως η Revolut, που διαχειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες και κεφάλαια.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει εντατικότερη εποπτεία και αυστηρότερα πρωτόκολλα ασφαλείας σε ολόκληρο τον κλάδο.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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