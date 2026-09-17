Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΑπίστευτο περιστατικό στα Χανιά: Ξέχασαν δύο παιδάκια νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό για 5 ώρες
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά: Ξέχασαν δύο παιδάκια νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό για 5 ώρες

 17.09.2026 - 15:15
Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά: Ξέχασαν δύο παιδάκια νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό για 5 ώρες

Σοκ προκαλεί περιστατικό σε χωριό της ενδοχώρας των Χανίων, όπου δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για πέντε ώρες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη συνοδό και τον οδηγό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, όταν τα δύο παιδιά, τα οποία φοιτούν σε προνήπιο νηπιαγωγείου της περιοχής, εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο από το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιήσει αργότερα το μεσημβρινό δρομολόγιο επιστροφής.

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων που έγιναν στο zarpanews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν μια μαμά πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο. Ωστόσο όπως υποστηρίζουν, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Έκτοτε άρχισε η αναζήτησή του, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στον χώρο που το είχε σταθμεύσει λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δυο παιδιά σε τραγική κατάσταση. «Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμμένα, σε τραγική κατάσταση» αναφέρει γονέας μαθητή που φοιτά στο σχολείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρά τέταρτο το πρωί μαζί με συνοδό, οι οποίοι φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως υποστήριξαν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, με τα δυο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις να μένουν κλειδωμένα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά. «Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν την συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα;

Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας στο zarpanews.gr και συμπληρώνει: «τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα». «Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;» διερωτήθηκε μια ακόμη γονέας. Σε επικοινωνία του zarpanews.gr με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων έγινε γνωστό πως μέχρι στιγμής η υπηρεσία έχει ενημερωθεί άτυπα και θα πράξει ότι είναι απαραίτητο, στο μερίδιο που της αναλογεί.

Η απάντηση του ΚΤΕΛ – «Απομακρύνθηκε η συνοδός»

Σε επικοινωνία του zarpanews.gr, με τον πρόεδρο των ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου Γιάννη Καψανάκη, επιβεβαιώθηκε το γεγονός: «Ενημερωθήκαμε για το συμβάν και ισχύει. Όντως έγινε. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της, απολύθηκε και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Είπε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε. Λυπούμαστε πραγματικά για το συμβάν και ζητάμε συγγνώμη».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γνωστή αεροπορική εταιρεία προσφέρει ταξίδια από €80 μετ’ επιστροφής - Μέχρι πότε ισχύει η προσφορά - Όλες οι πληροφορίες
VIDEO - Ταλαιπωρία για μαθητές: Ζημιές σε δημοτικό σχολείο - Μεταφέρονται σε άλλους χώρους όταν βρέχει
«Έσβησε» η Άννα Δημητρίου - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία
Η «ακτινογραφία» του στεγαστικού: Πόσα εκατομμύρια δόθηκαν και πόσα σπίτια σχεδιάζονται
«Πρέπει να είναι Lego τα αυτοκίνητα για να χωρέσουν»: Αντιδράσεις για ποδηλατόδρομο στη Λεμεσό - Φωτογραφία
Μήπως δικαιούστε επίδομα και δεν το γνωρίζετε; Η εφαρμογή της κυβέρνησης που σας δείχνει τι μπορείτε να πάρετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκ στην Κοζάνη: 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε τουαλέτες σχολείου

 17.09.2026 - 15:15
Επόμενο άρθρο

Μαίνεται ο πόλεμος στον ΔΗΣΥ - Καρούσος εναντίον Δίπλαρου, ο Τορναρίτης στο επίκεντρο και η Αννίτα σε ρόλο πυροσβέστη

 17.09.2026 - 15:17
Έθεσε νέες ιδέες στον Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Είναι κάτω από τις 3 ενότητες των μέτρων οικοδόμισης εμπιστοσύνης»

Έθεσε νέες ιδέες στον Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Είναι κάτω από τις 3 ενότητες των μέτρων οικοδόμισης εμπιστοσύνης»

Οι νέες προτάσεις και ιδέες που υπέβαλε η ελληνοκυπριακή πλευρά για τα ΜΟΕ, τη μεθοδολογία και την ουσία μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έθεσε νέες ιδέες στον Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Είναι κάτω από τις 3 ενότητες των μέτρων οικοδόμισης εμπιστοσύνης»

Έθεσε νέες ιδέες στον Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Είναι κάτω από τις 3 ενότητες των μέτρων οικοδόμισης εμπιστοσύνης»

  •  17.09.2026 - 13:14
Μαίνεται ο πόλεμος στον ΔΗΣΥ - Καρούσος εναντίον Δίπλαρου, ο Τορναρίτης στο επίκεντρο και η Αννίτα σε ρόλο πυροσβέστη

Μαίνεται ο πόλεμος στον ΔΗΣΥ - Καρούσος εναντίον Δίπλαρου, ο Τορναρίτης στο επίκεντρο και η Αννίτα σε ρόλο πυροσβέστη

  •  17.09.2026 - 15:17
Τορναρίτης: «Ποιος θα τολμήσει να μου πει ότι θα διακόψω τη σχέση μου με τον ΔΗΣΥ;» Τι απαντά για τον διορισμό του

Τορναρίτης: «Ποιος θα τολμήσει να μου πει ότι θα διακόψω τη σχέση μου με τον ΔΗΣΥ;» Τι απαντά για τον διορισμό του

  •  17.09.2026 - 11:40
Υπ. Εργασίας: Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα φέρει αυξήσεις για περίπου 123.000 πρόσωπα - Το πλάνο της Κυβέρνησης

Υπ. Εργασίας: Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα φέρει αυξήσεις για περίπου 123.000 πρόσωπα - Το πλάνο της Κυβέρνησης

  •  17.09.2026 - 12:32
Κακοκαιρία στην Κύπρο: «Ο κύριος όγκος των φαινομένων απόψε και αύριο» – Τι λέει στο ThemaOnline ο Μετεωρολόγος

Κακοκαιρία στην Κύπρο: «Ο κύριος όγκος των φαινομένων απόψε και αύριο» – Τι λέει στο ThemaOnline ο Μετεωρολόγος

  •  17.09.2026 - 13:24
«Κόκκινο» Εισαγγελέα σε αναστολή δίωξης του 37χρονου πατέρα για τον θάνατο του γιου του

«Κόκκινο» Εισαγγελέα σε αναστολή δίωξης του 37χρονου πατέρα για τον θάνατο του γιου του

  •  17.09.2026 - 11:37
Νέο Σχέδιο για ανέγερση κατοικίας - Τι προνοεί και ποιοι οι δικαιούχοι

Νέο Σχέδιο για ανέγερση κατοικίας - Τι προνοεί και ποιοι οι δικαιούχοι

  •  17.09.2026 - 13:12
Γιώργος Μαζωνάκης: Tρισάγιο στον τάφο του - Συντετριμμένες η αδερφή του Βάσω και η μητέρα του (βίντεο)

Γιώργος Μαζωνάκης: Tρισάγιο στον τάφο του - Συντετριμμένες η αδερφή του Βάσω και η μητέρα του (βίντεο)

  •  17.09.2026 - 14:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα