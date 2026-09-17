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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαίνεται ο πόλεμος στον ΔΗΣΥ - Καρούσος εναντίον Δίπλαρου, ο Τορναρίτης στο επίκεντρο και η Αννίτα σε ρόλο πυροσβέστη

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17.09.2026 - 15:17
Μαίνεται ο πόλεμος στον ΔΗΣΥ - Καρούσος εναντίον Δίπλαρου, ο Τορναρίτης στο επίκεντρο και η Αννίτα σε ρόλο πυροσβέστη

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Ευθύμιο Δίπλαρο και τον Αντιπρόεδρο Γιάννη Καρούσο, έρχεται να φωτίσει ένα βαθύτερο πολιτικό ζήτημα που απασχολεί την Πινδάρου: τη σχέση του κόμματος με την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, τη στάση των στελεχών απέναντι στους κυβερνητικούς διορισμούς και κυρίως, τη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο ΔΗΣΥ, στην πορεία προς τις Προεδρικές του 2028.

Η ένταση, που καταγράφηκε σε τηλεδιάσκεψη της Ομάδας Επικοινωνίας του κόμματος, με αφορμή την παρουσία του Ευθύμιου Δίπλαρου σε δείπνο φιλικού του προσώπου, στο οποίο βρέθηκε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, δεν έμεινε πίσω από κλειστές πόρτες. Πέρασε στη δημόσια σφαίρα και πλέον η ηγεσία του ΔΗΣΥ, καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση που δοκιμάζει τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Και σε αυτή τη συγκυρία, η Αννίτα Δημητρίου αναλαμβάνει ουσιαστικά ρόλο πυροσβέστη.Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ συγκάλεσε σύσκεψη με τη συμμετοχή των δύο στελεχών, επιχειρώντας να κρατήσει την αντιπαράθεση μέσα στα κομματικά όργανα και να αποτρέψει μια περαιτέρω δημόσια κλιμάκωση.

Μιλώντας στον ALPHA, ο Γιάννης Καρούσος δεν θέλησε να δώσει προσωπικό χαρακτήρα στη σύγκρουση με τον Ευθύμιο Δίπλαρο.

Αντίθετα, έκανε λόγο για μια πολιτική οικογένεια, στην οποία είναι λογικό να υπάρχουν διαφωνίες, σημειώνοντας ότι δεν έχει προσωπικό πρόβλημα, ούτε με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, ούτε με άλλα στελέχη της ηγεσίας.

Ωστόσο, οι τοποθετήσεις του κάθε άλλο παρά αδιάφορες ήταν. Ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, έστρεψε τη συζήτηση, από το προσωπικό επίπεδο, στην πολιτική ουσία

Με μια χαρακτηριστική φράση, ανέφερε ότι «κανένας δεν πρέπει να του επιτραπεί να είναι το πρωί στο Προεδρικό και το μεσημέρι στην Πινδάρου», θέτοντας επί της ουσίας ζήτημα πολιτικών ρόλων και κομματικής ταυτότητας.

Η θέση του Γιάννη Καρούσου αφορά, όπως την παρουσίασε ο ίδιος, στελέχη που συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του ΔΗΣΥ και ταυτόχρονα αναλαμβάνουν κυβερνητικές ή άλλες κρατικές θέσεις.

Ο Τορναρίτης στο επίκεντρο

Ο διορισμός του Νίκου Τορναρίτη, ως Ειδικός πολιτικός απεσταλμένος του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε Ασία και Αφρική. έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημεία γύρω από τα οποία περιστρέφεται η εσωκομματική συζήτηση.

Ο Γιάννης Καρούσος, ήταν ξεκάθαρος, ότι δεν θεωρεί πως μπορεί να θεωρείται αυτονόητο ότι ένα στέλεχος μπορεί να αναλαμβάνει κυβερνητικό ή ημικρατικό διορισμό και ταυτόχρονα να συνεχίζει να συμμετέχει στα συλλογικά όργανα του κόμματος.

Δεν έκρυψε, μάλιστα, την πρόθεσή του να θέσει το ζήτημα ενώπιον της ηγεσίας και να ζητήσει να συζητηθεί στο Πολιτικό Γραφείο.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν στρέφεται εναντίον των απλών ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ που μπορεί να επέλεξαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη στις προηγούμενες εκλογές.

Η κριτική του, όπως την παρουσίασε, αφορά τα στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις και κατέχουν θεσμικό ρόλο μέσα στο κόμμα.

Η μάχη του 2028 έχει ήδη αρχίσει

Πίσω από τις σημερινές διαφωνίες βρίσκεται και ο μεγαλύτερος ορίζοντας: οι Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Το κόμμα συζητά για τη δική του πολιτική ταυτότητα και για τη θέση που θα καταλάβει στο πολιτικό σκηνικό τα επόμενα δύο χρόνια.

Η σχέση με το Προεδρικό, οι κυβερνητικοί διορισμοί και η παρουσία στελεχών του ΔΗΣΥ σε κρατικές θέσεις, δεν είναι αποκομμένα ζητήματα. Συνδέονται με το ευρύτερο ερώτημα της στρατηγικής του κόμματος.

Η Αννίτα μπροστά στην πιο δύσκολη εξίσωση

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Αννίτα Δημητρίου καλείται να ισορροπήσει, σε μια λεπτή γραμμή. Από τη μια πλευρά, πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να εκφράζονται μέσα στον ΔΗΣΥ.

Από την άλλη, καλείται να αποτρέψει τη μετατροπή των πολιτικών διαφωνιών, σε δημόσια σύγκρουση, που θα πλήξει την εικόνα της παράταξης.

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