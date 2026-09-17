ΠτΔ: Με 19 σημεία στη συνάντηση με Έρχιουρμαν - «Υπάρχει η υποδομή, αυτό που απουσιάζει είναι η πολιτική βούληση»

Είμαστε πανέτοιμοι όποτε ο ΓΓ των ΗΕ το κρίνει να συμμετάσχουμε σε διευρυμένη διάσκεψη, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου για να μεταβεί στον χώρο διεξαγωγής της συνάντησης του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν..

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, πριν αναχωρήσει από το Προεδρικό Μέγαρο, και κληθείς να σχολιάσει αναφορά του ΓΓ των ΗΕ ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «υπάρχει δουλειά να γίνει η οποία, όμως, μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητας ότι μπορεί να γίνει αν υπάρχει πολιτική βούληση.

Πηγαίνω στη συνάντηση- αν δεν με απατά η μνήμη μου, είναι η 11η συνάντηση από τον Οκτώβριο και μεσολάβησαν και 16 συναντήσεις των διαπραγματευτών- με 19 πολύ συγκεκριμένα σημεία που αφορούν ουσία, μεθοδολογία, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Η ερχόμενη βδομάδα είναι κρίσιμη.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Φίτο. Τις πρώτες μέρες που θα βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη, από το Σάββατο τα μεσάνυχτα, τις πρώτες μέρες θα έχω συνάντηση με την κα Ολγκίν, και είμαστε πανέτοιμοι, αν ο ΓΓ το κρίνει, πέραν από τη διμερή συνάντηση, να συμμετάσχω, να παρευρεθώ, να συζητήσουμε και σε τριμερές επίπεδο αλλά και σε μια διευρυμένη διάσκεψη.

Άρα, πηγαίνω με θετική διάθεση, με συγκεκριμένες ιδέες και απόψεις και ευελπιστώ να υπάρξουν αποτελέσματα».

Ερωτηθείς αν ο Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Φίτο θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ο κ. Φίτο έχει, ήδη, αναλάβει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση για την οποία έχει διοριστεί, ειδικότερα αναφέρομαι για την κατεύθυνση των ευρωτουρκικών».

Σε ερώτηση αν με τον κ. Έρχιουρμαν θα συζητήσουν σήμερα για τους μικτούς γάμους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «πρώτον, δεν είναι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Από κει και πέρα η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κανονισμούς που ισχύουν για όλους όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα και αυτό πράττουμε. Είμαστε ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος που ελεγχόμαστε καθημερινά από την ΕΕ και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και στο συγκεκριμένο θέμα πράττουμε αυτό που γίνεται για όλους όσοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για απόκτηση της υπηκοότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ερωτηθείς αν αποτελεί μοχλό πίεσης το γεγονός ότι ο ΓΓ των ΗΕ απέκλεισε το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερούς ή διευρυμένης διάσκεψης στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι, γιατί όντως η επίσημη βδομάδα της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ο ΓΓ, αν δεν με απατά η μνήμη μου, έχει να κάνει 186 διμερείς συναντήσεις με τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών των κρατών των ΗΕ και μετά το Σάββατο, όταν ολοκληρώσει αυτές όλα τις συναντήσεις κάνει κάποιες άλλες επαφές. Δεν είναι θέμα χρόνου, αν χρειαστεί να μείνουμε στη Νέα Υόρκη, θα μείνουμε και τη Δευτέρα, και την Τρίτη και την Τετάρτη, να πάμε πίσω τον Οκτώβριο, να πάμε στη Γενεύη. Το θέμα είναι να υπάρχει η αναγκαία πολιτική βούληση. Και από δικής μας πλευράς, αν κρίνει ο ΓΓ και αυτή τη βδομάδα και την επόμενη ή οποτεδήποτε το κρίνει, εμείς είμαστε πανέτοιμοι, θεωρούμε ότι υπάρχει η αναγκαία υποδομή για να προχωρήσουμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη. Αυτό που απουσιάζει, θεωρώ, είναι η πολιτική βούληση».