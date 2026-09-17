«The earlier you know, the more you can do»: Τα METRO διαχρονικά στο πλευρό του Παγκύπριου Συνδέσμου Αλτσχάιμερ

Όσο νωρίτερα γνωρίζουμε, τόσο περισσότερα μπορούμε να κάνουμε. Να αναγνωρίσουμε τα σημάδια, να ενημερωθούμε, να ζητήσουμε βοήθεια και να είμαστε εκεί για τους ανθρώπους που μας χρειάζονται.

Όσο νωρίτερα γνωρίζουμε, τόσο περισσότερα μπορούμε να κάνουμε. Να αναγνωρίσουμε τα σημάδια, να ενημερωθούμε, να ζητήσουμε βοήθεια και να είμαστε εκεί για τους ανθρώπους που μας χρειάζονται.

Αυτό είναι το φετινό μήνυμα του Παγκύπριου Συνδέσμου Αλτσχάιμερ και συναφών ανοιών «Μη-με-λησμόνει» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, στις 21 Σεπτεμβρίου, θέλοντας να τονίσει πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη ενημέρωση γύρω από τη νόσο.

Για ακόμη μία χρονιά, τα METRO στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Η σχέση τους με τον Σύνδεσμο είναι διαχρονική, όπως και η στήριξή τους προς τα άτομα που ζουν με τη νόσο Αλτσχάιμερ και τις οικογένειές τους.

Γιατί πίσω από κάθε άνθρωπο που ζει με Αλτσχάιμερ υπάρχουν άνθρωποι που είναι δίπλα του καθημερινά. Οικογένεια, φίλοι και φροντιστές που μοιράζονται μαζί του τις εύκολες και τις δύσκολες στιγμές. Και πολλές φορές αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ακριβώς αυτό: να είσαι εκεί.

Από τις 16 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι των METRO θα φορούν τις μπλούζες του Συνδέσμου, μεταφέροντας το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Αλτσχάιμερ μέσα στα καταστήματα. Μια κίνηση που έχει στόχο να δώσει περισσότερη ορατότητα στο θέμα και να θυμίσει σε όλους μας τη σημασία της ενημέρωσης και της έγκαιρης αναγνώρισης.

Για τα METRO, η στήριξη δεν αφορά μόνο μία ημέρα ή μία δράση. Είναι μια παρουσία που συνεχίζεται στον χρόνο και μια επιλογή να βρίσκονται κοντά στους ανθρώπους και στις ανάγκες της κοινωνίας.

Φροντίδα σημαίνει να είσαι εκεί.

Για τον άνθρωπο που χρειάζεται στήριξη. Για την οικογένεια που βρίσκεται δίπλα του. Για εκείνους που φροντίζουν καθημερινά.

Γιατί όσο νωρίτερα γνωρίζουμε, τόσο περισσότερα μπορούμε να κάνουμε.

The earlier you know, the more you can do.