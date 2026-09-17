Αβέρωφ: Απέφυγε να μιλήσει για ρήξη με Αννίτα - «Μικρότητες» η συζήτηση για Τορναρίτη - Το μήνυμα προς Χριστοδουλίδη και Προεδρικές

«Μικρότητες» η συζήτηση για Τορναρίτη

Ερωτηθείς για τον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη ως Ειδικού Πολιτικού Απεσταλμένου του Προέδρου για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, ο Αβέρωφ Νεοφύτου απέφυγε να μπει στην εσωκομματική αντιπαράθεση. Ο διορισμός αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ χαρακτήρισε «μικρότητες» την ενασχόληση με τέτοια ζητήματα την ώρα που, όπως είπε, ο τόπος χρειάζεται λύσεις τόσο στο εθνικό πρόβλημα όσο και στα ζητήματα της καθημερινότητας.

«Δεν θα ήθελα να σχολιάσω περισσότερο. Υπάρχει ηγεσία στον Συναγερμό, ας το σχολιάσουν», ανέφερε, επιλέγοντας να στρέψει τη συζήτηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Τι είπε για Αννίτα και τις σχέσεις τους

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος υπό δύσκολες συνθήκες και χαρακτήρισε αρκετά καλό το αποτέλεσμα των τελευταίων Βουλευτικών Εκλογών.

Διεύρυνε μάλιστα την κριτική του στο πολιτικό σύστημα συνολικά, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικοί έχουν δημιουργήσει στους πολίτες την εντύπωση πως προτάσσουν το κομματικό ή προσωπικό συμφέρον.

Στο ίδιο πλαίσιο, έστειλε το μήνυμα ότι η πολιτική συζήτηση θα πρέπει να επικεντρώνεται στις πολιτικές και όχι στις «καρέκλες» και στα πρόσωπα.

«Με τον Χριστοδουλίδη δεν έχω εμπάθειες»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η στάση του απέναντί του θα κρίνεται από τις πολιτικές που ακολουθεί και ειδικότερα από την πορεία στο Κυπριακό.

Όπως ανέφερε, δεν έχει «εμπάθειες» με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον οποίο χαρακτήρισε πολιτικό του αντίπαλο και όχι κοινωνικό του φίλο.

Το μήνυμά του ήταν πως, εάν ο Πρόεδρος ακολουθήσει πορεία που οδηγεί σε λύση του Κυπριακού, θα τον στηρίξει. Εάν όχι, θα βρίσκεται απέναντί του. Ήδη από την Τετάρτη, μετά τη συνάντησή τους, ο κ. Νεοφύτου είχε δηλώσει ότι σε περίπτωση στρατηγικής συμφωνίας για το Κυπριακό ο Πρόεδρος θα τον βρει δίπλα του.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην έως τώρα πορεία, λέγοντας ότι υπάρχουν θετικές κινήσεις, αλλά όχι αποτέλεσμα, και κάνοντας διάκριση ανάμεσα σε επαφές για επανέναρξη της διαδικασίας και σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση.

Το «παράθυρο» για τις Προεδρικές του 2028

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητάς του στις Προεδρικές Εκλογές του 2028, συνδέοντας ευθέως τις μελλοντικές του αποφάσεις με την πορεία του Κυπριακού και των εσωτερικών προβλημάτων.

Ξεκαθάρισε ότι δεν θέτει την προσωπική του φιλοδοξία πάνω από μια ενδεχόμενη λύση. Μάλιστα, ανέφερε ότι ακόμη και στην περίπτωση που είχε εξασφαλίσει το χρίσμα για τις Προεδρικές, εάν στο μεταξύ προέκυπτε στρατηγική συμφωνία στο Κυπριακό, θα απέσυρε την υποψηφιότητά του και θα ζητούσε από τον ΔΗΣΥ να στηρίξει την προσπάθεια του Προέδρου.

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Από την άλλη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει υποψηφιότητα εάν το Κυπριακό παραμείνει άλυτο και δεν υπάρξουν λύσεις στα σημαντικά εσωτερικά ζητήματα.