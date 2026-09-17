Καρούσος κατά Χριστοδουλίδη: «Διεμβολίζει τον ΔΗΣΥ»-Βλέπει νέους διορισμούς και προεκλογική εκστρατεία

Ο κ. Καρούσος υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, σημειώνοντας πως «διεμβολίζει τον Δημοκρατικό Συναγερμό προσεγγίζοντας στελέχη».

«Θα πρέπει να θωρακίσουμε το κόμμα. Αυτό λέω, φωνάζω εδώ και πάρα πολλούς μήνες και η πρόβλεψη είναι ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι παρόμοιοι διορισμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, ο ΔΗΣΥ καθυστερεί τις διαδικασίες για την επιλογή υποψηφίου για τις Προεδρικές Εκλογές, σεβόμενος τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την ώρα που, κατά την εκτίμησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχωρεί με προεκλογικές κινήσεις.

«Εμείς, σεβόμενοι τις εξελίξεις στο Κυπριακό, καθυστερήσαμε ή καθυστερούμε τις διαδικασίες μας για την επιλογή του υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται ότι κάνει προεκλογική εκστρατεία, ενώ το Κυπριακό δεν είναι σε εξέλιξη», ανέφερε.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να έχουμε αυτό το φαινόμενο»

Ερωτηθείς κατά πόσο στα ονόματα που είχε αναφέρει σε παλαιότερη δήλωσή του περιλαμβανόταν και αυτό του Νίκου Τορναρίτη, ο κ. Καρούσος απάντησε ότι θα τα αποκαλύψει όταν έρθει η ώρα της επιλογής υποψηφίου από τον ΔΗΣΥ.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να θωρακιστεί το κόμμα, εκφράζοντας προβληματισμό για το ενδεχόμενο στελέχη του να ενημερώνουν το Προεδρικό για τις εσωτερικές του διαδικασίες.

«Δεν γίνεται οποιοσδήποτε να είναι στέλεχος ή να συμμετέχει σε ένα συλλογικό όργανο του Δημοκρατικού Συναγερμού και να ενημερώνει το Προεδρικό για το τι κάνει το κόμμα που είναι στην αντιπολίτευση», ανέφερε.

Κάνοντας αναφορά στις Προεδρικές Εκλογές του 2023 και στην υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κ. Καρούσος υποστήριξε ότι υπήρχαν τότε άτομα που βρίσκονταν κοντά στον υποψήφιο του ΔΗΣΥ και ενημέρωναν τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τις κινήσεις του κόμματος.

Όπως είπε, το φαινόμενο αυτό πρέπει να σταματήσει, σημειώνοντας ότι από τότε που ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία έχει περιοριστεί σημαντικά, χωρίς ωστόσο να έχει εκλείψει.

Τι είπε για τον διορισμό Τορναρίτη

Αναφερόμενος στον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη ως Ειδικού Πολιτικού Απεσταλμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι ο ίδιος δεν κρύβεται και πως έχει ξεκάθαρα πάρει τη θέση του.

Υποστήριξε, παράλληλα, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να είχε επικοινωνήσει με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, προκειμένου να συζητήσει μαζί της τις σκέψεις του για τον διορισμό.

«Αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ήθελε να πλήξει τον Δημοκρατικό Συναγερμό, θα μπορούσε να επικοινωνήσει ο ίδιος με την Πρόεδρο του κόμματος και να πει τι σκέψεις έχει, να τις βάλει κάτω στο τραπέζι, να τις συζητήσει κι αν λάμβανε έγκριση από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, τότε να προχωρούσε», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τη σχέση του κ. Τορναρίτη με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο κ. Καρούσος σημείωσε ότι είναι γνωστή η καλή σχέση των δύο, προσθέτοντας πως ο κ. Τορναρίτης υποστηρίζει τη θέση ότι ο ΔΗΣΥ πρέπει να βρίσκεται στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα ιστορικά στελέχη του κόμματος, όπως ο κ. Τορναρίτης, ο οποίος είχε διατελέσει τρίτος στην κομματική ιεραρχία, δεν θα πρέπει να αποδέχονται τέτοιους διορισμούς.

Η συνάντηση Αβέρωφ – Χριστοδουλίδη και οι διαδικασίες του ΔΗΣΥ

Σε σχέση με τη συνάντηση του Αβέρωφ Νεοφύτου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι είναι δικαίωμα του πρώην προέδρου του ΔΗΣΥ να πραγματοποιεί συναντήσεις, υπενθυμίζοντας ότι έχει δηλώσει πως θα σταθεί δίπλα στον Πρόεδρο σε περίπτωση σοβαρών εξελίξεων στο Κυπριακό.

Ο ίδιος, επικαλούμενος ενημέρωση που είχε, ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με το ΔΗΚΟ, προχθές, είχε αναφερθεί πως οι πιθανότητες για εξελίξεις στο Κυπριακό είναι μηδαμινές.

«Όσο καθυστερούν οι διαδικασίες στον ΔΗΣΥ, τόσο ο Πρόεδρος βολεύεται προεκλογικά», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τους λόγους που, κατά την άποψή του, ο ΔΗΣΥ είναι ευάλωτος σε τέτοιες καταστάσεις, ο κ. Καρούσος έκανε αναφορά σε ζητήματα καταστατικού, οργάνωσης και εσωτερικών διαδικασιών.

Όπως είπε, το κόμμα έδωσε για χρόνια το μήνυμα ότι κάποιος μπορούσε να κατέλθει ως αντάρτης και την επόμενη ημέρα να συμμετέχει στο Πολιτικό Γραφείο.

«Δεν έχω κόντρα με κανένα στην ηγεσία»

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ απάντησε και σε ερώτηση για το κατά πόσο έχει προσωπική κόντρα με τον Ευθύμιο Δίπλαρο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει διαφορές με κανένα μέλος της ηγεσίας.

Ανέφερε ότι υπάρχουν διαφωνίες για διάφορα ζητήματα και πως, για το συγκεκριμένο θέμα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση, ενώ η Πρόεδρος του κόμματος συγκάλεσε σύσκεψη για τις επόμενες ημέρες.

Όπως είπε, θα σεβαστεί την επιθυμία της Προέδρου για συνάντηση των δύο στην ηγεσία του κόμματος.

Καταλήγοντας, ο κ. Καρούσος υπογράμμισε ότι, ενόψει της προεκλογικής περιόδου, ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να διατηρήσει σκληρή στάση, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει ταυτόχρονα στις διαδικασίες του Προεδρικού και του κόμματος.

«Δεν γίνεται κανένας να του επιτραπεί να είναι το πρωί στο Προεδρικό και το μεσημέρι στην Πινδάρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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