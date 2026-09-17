Τορναρίτης: «Ποιος θα τολμήσει να μου πει ότι θα διακόψω τη σχέση μου με τον ΔΗΣΥ;» Τι απαντά για τον διορισμό του

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του OMEGA, ο κ. Τορναρίτης τοποθετήθηκε για πρώτη φορά εκτενώς γύρω από τη συζήτηση που άνοιξε μετά τον διορισμό του ως Ειδικού Πολιτικού Απεσταλμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Ο διορισμός αποφασίστηκε την Τετάρτη από το Υπουργικό Συμβούλιο και, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα καθήκοντα θα ασκούνται χωρίς μισθό.

«Ρίχνουν λάσπη»

Ο Νίκος Τορναρίτης εμφανίστηκε ενοχλημένος από μέρος της κριτικής που δέχθηκε, κάνοντας λόγο για «λάσπη».

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε όσους επαναφέρουν τον ρόλο που είχε στην προεκλογική εκστρατεία του Αβέρωφ Νεοφύτου στις Προεδρικές Εκλογές, αντιπαραβάλλοντας τη συγκεκριμένη κριτική με τη συμβολή που, όπως ο ίδιος υποστήριξε, είχε αργότερα στις Βουλευτικές Εκλογές στη Λευκωσία, χωρίς να είναι ο ίδιος υποψήφιος.

Το βασικό επιχείρημα που προέβαλε για την αποδοχή του διορισμού ήταν πως επρόκειτο για πρόσκληση να συνεισφέρει σε ένα εθνικό ζήτημα.

«Την ώρα που σε καλεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να συνεισφέρεις για την πατρίδα σου, δεν θεώρησα ότι δημιουργούσα οποιοδήποτε πρόβλημα στο κόμμα μου», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, απάντησε πρώτα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την επόμενη ημέρα ενημέρωσε την Πρόεδρο και την ηγεσία του ΔΗΣΥ, προσθέτοντας ότι η «τεράστια πλειοψηφία» όσων επικοινώνησαν μαζί του τον συνεχάρη.

«Ποιος θα τολμήσει να μου πει ότι θα διακόψω τη σχέση μου με τον ΔΗΣΥ;»

Ο κ. Τορναρίτης θέλησε παράλληλα να διαχωρίσει τη σημερινή θεσμική του σχέση με το κόμμα από την πολιτική του ταυτότητα.

«Δεν είμαι πλέον στέλεχος του ΔΗΣΥ. Είμαι Συναγερμικός από παιδί», ανέφερε, ενώ όταν η συζήτηση στράφηκε στο ενδεχόμενο ρήξης με την Πινδάρου, ανέβασε τους τόνους:

«Ποιος θα τολμήσει να μου πει εμένα ότι θα διακόψω τη σχέση μου με τον ΔΗΣΥ; Όποιος έχει αυτή τη μαγκιά, να έρθει να μου το πει ευθαρσώς».

Δήλωσε, επίσης, ότι εάν του ζητηθεί στο μέλλον να προσφέρει στην παράταξη, θα ανταποκριθεί άμεσα. Υποστήριξε ότι μετά την προηγούμενη εκλογική του εμπλοκή δεν του ζητήθηκε να αναλάβει κάποιον νέο ρόλο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν αισθάνεται πικρία και δεν κινείται από προσωπική φιλοδοξία.

Η απάντηση στον Καρούσο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δηλώσεις του Γιάννη Καρούσου, ο οποίος μετά την ανακοίνωση του διορισμού είχε σχολιάσει δημόσια το ζήτημα και τη σχέση στελεχών του ΔΗΣΥ με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Σε τούτο τον τόπο πρέπει να αρχίσουμε να μιλούμε υπεύθυνα και σοβαρά», απάντησε ο κ. Τορναρίτης, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο ο διορισμός του ως απεσταλμένου για το Κυπριακό σημαίνει συμμετοχή στην Κυβέρνηση.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι ανεξαρτήτως του δικού του διορισμού θα έπρεπε να αξιοποιηθούν πρόσωπα σε συγκεκριμένα κράτη ώστε να ενισχύσουν τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για το εθνικό ζήτημα.

Η επίσημη απόφαση προβλέπει ότι ο κ. Τορναρίτης θα πραγματοποιεί στοχευμένες πολιτικές επαφές σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου και σε συντονισμό με τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Προεδρία αιτιολόγησε την επιλογή του επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, την κοινοβουλευτική εμπειρία και το διεθνές δίκτυο επαφών του.

Στηρίζει την εξωτερική πολιτική Χριστοδουλίδη

Ο Νίκος Τορναρίτης δεν έκρυψε, πάντως, ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής υπάρχει σύγκλιση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Υποστηρίζω την εξωτερική πολιτική του Χριστοδουλίδη. Αν δεν την υποστήριζα, δεν θα αποδεχόμουν τον διορισμό», είπε.

Την ίδια ώρα, απηύθυνε μήνυμα αποκλιμάκωσης στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ, καλώντας ουσιαστικά όλες τις πλευρές να «βάλουν τα μαχαίρια στα θηκάρια» και να επικεντρωθούν στο Κυπριακό.

Προεδρικές ...ΠτΔ ή ΔΗΣΥ;

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε η απάντησή του όταν ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη στις επόμενες Προεδρικές Εκλογές.

Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ «δεν πρέπει να αποκλείσει από τις σκέψεις του» τον σημερινό Πρόεδρο, χωρίς ωστόσο να τοποθετηθεί υπέρ μιας συγκεκριμένης μελλοντικής επιλογής. Τόνισε παράλληλα ότι είναι «πολύ, πολύ νωρίς» για μια τέτοια συζήτηση και ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ίδιος βλέπει έστω και μικρή ελπίδα στο Κυπριακό, δεν θα πρέπει η πολιτική συζήτηση να οδηγεί σε διχόνοια.

«Εγώ θα συγκεντρωθώ στον λόγο για τον οποίο διορίστηκα. Δεν θα ασχοληθώ με άλλα παραπολιτικά», σημείωσε.

«Η προσφορά στην πατρίδα είναι καρέκλα;»

Για το ενδεχόμενο διαγραφής του από τον ΔΗΣΥ, παρέπεμψε στην ηγεσία του κόμματος.

«Καλή καρδιά να υπάρχει. Δεν κρατώ κακία σε κανέναν», είπε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «τσιμπώ τον εαυτό μου με αυτά που διαβάζω, να δω αν είναι αληθινά».

Απέρριψε, τέλος, την κριτική ότι η αποδοχή του διορισμού συνδέεται με αξίωμα ή προσωπικό όφελος, διερωτώμενος, «Η προσφορά στην πατρίδα είναι καρέκλα;». Όπως υποστήριξε, στο παρελθόν είχε και άλλες προτάσεις με καλές απολαβές, τις οποίες επέλεξε να απορρίψει.

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