Τραγωδία στο Παραλίμνι: Ποιος είναι ο 22χρονος που βρήκε τραγικό θάνατο σε πισίνα

Ο Ρικάρντο έκανε καριέρα με το ψευδώνυμο Noah Segsy ενώ ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε μέσα των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου προστέθηκε η φράση «εις μνήμην», σύμφωνα με το People. Ο 22χρονος είχε τουλάχιστον 300.000 ακόλουθους στις σελίδες του στα κοινωνικά δίκτυα και ήταν γνωστός για την ανάρτηση περιεχομένου στο OnlyFans.

Ο Στάουντ ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα συγκροτήματος διαμερισμάτων στο Παραλίμνι στις 24 Αυγούστου γύρω στις 9:20 μ.μ., σύμφωνα με την Cyprus Mail. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μετά τον θάνατο του Στάουντ, ένας φίλος της μητέρας του άνοιξε μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων στο GoFundMe για να συγκεντρώσει δωρεές για τα έξοδα μεταφοράς της σορού του και της κηδείας του.

«Με βαριά καρδιά επικοινωνώ μαζί σας, καθώς η φίλη μου έχει υποστεί μια αδιανόητη απώλεια. Ο αγαπημένος της γιος έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς. Ας συνεργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο γιος της θα μπορέσει να ξεκινήσει το τελευταίο του ταξίδι και να αποχαιρετιστεί με αξιοπρέπεια», ανέφερε η έκκληση για συγκέντρωση χρημάτων, η οποία είχε συγκεντρώσει πάνω από 20.000 ευρώ έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: prototheme.gr