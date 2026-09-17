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ΔΙΕΘΝΗ

Τι κρύβεται κάτω από την Αγία Σοφία; - Ένα μυστήριο 1.600 ετών έρχεται στο φως

 17.09.2026 - 19:16
Τι κρύβεται κάτω από την Αγία Σοφία; - Ένα μυστήριο 1.600 ετών έρχεται στο φως

Ο αστικός μύθος για την ύπαρξη εκτεταμένου υπόγειου περάσματος κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο οποίος έκανε λόγο για τμήματα σηράγγων συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιομέτρων. 

Ο Τούρκος υπουργός, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Καχραμανμαράς, ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμημάτων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εμποδίζεται από καταρρεύσεις. «Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμημάτων για τους επισκέπτες», τόνισε.

Η αναφορά του υπουργού στις υπόγειες διαδρομές έρχεται σε συνέχεια δήλωσης που είχε κάνει το Φεβρουάριο του 2026, όταν είχε ανακοινώσει την καταγραφή σηράγγων που χρονολογούνται πριν από περίπου 1.600 χρόνια.

Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι αναφέρθηκε παράλληλα στις εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και στατικής ενίσχυσης που πραγματοποιούνται στην Αγία Σοφία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, «με στόχο -όπως είπε- την ασφαλή μεταβίβαση αυτού του σχεδόν 1.500 ετών κτίσματος στις μελλοντικές γενιές». Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο των εργασιών έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης στους τάφους, στο Παιδικό Σχολείο, στον Πύργο του Ρολογιού και στο δάπεδο της στοάς, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η στατική ενίσχυση του βορειοανατολικού μιναρέ. 

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού ανέφερε επίσης ότι στον κύριο τρούλο συνεχίζονται η δομική ενίσχυση και η συντήρηση των ψηφιδωτών. «Έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή μεταλλική στέγη και το προστατευτικό σύστημα κάλυψης για την προστασία του κύριου τρούλου. Χάρη σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό, πραγματοποιούνται εργασίες τεκμηρίωσης, καθαρισμού και συντήρησης των ψηφιδωτών στον τρούλο, ενώ συνεχίζονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις και οι επισκέψεις. Οι στατικές αναλύσεις έχουν επίσης εντοπίσει την ανάγκη ενίσχυσης στο ανατολικό ημιθόλο. Σε αυτό το τμήμα, παράλληλα με την ενίσχυση του συστήματος στήριξης, ξεκινά μια νέα φάση για τη συντήρηση των ψηφιδωτών, των ζωγραφισμένων διακοσμήσεων και των μαρμάρινων επιφανειών», όπως εξήγησε ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

 

Με πληροφορίες: ΑΠΕ ΜΠΕ

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