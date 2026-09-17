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ΔΙΕΘΝΗ

Απειλεί ξανά ο Τραμπ για Ιράν: «Έχω μια μεγάλη απόφαση μπροστά μου, θέλω να τους εξοντώσω ή όχι;»

 17.09.2026 - 23:19
Απειλεί ξανά ο Τραμπ για Ιράν: «Έχω μια μεγάλη απόφαση μπροστά μου, θέλω να τους εξοντώσω ή όχι;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση για την πορεία του πολέμου με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανάψει εκ νέου το πράσινο φως για μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, με στόχο, όπως είπε, να τερματιστεί η σύγκρουση.

 

«Έχω μπροστά μου μια μεγάλη απόφαση. Θέλω να μπω και να τους εξοντώσω [το ιρανικό καθεστώς] ή όχι; Είναι μια μεγάλη απόφαση. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί με μένα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξή του.

 

Παρότι ο Τραμπ έχει προχωρήσει και στο παρελθόν σε ανάλογες απειλές, οι νέες δηλώσεις του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς έγιναν λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τους ηγέτες έξι χωρών του Κόλπου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

 

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και του Ομάν, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη φάση της σύγκρουσης.

 

Η συνάντηση εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το αν η Ουάσινγκτον θα επιχειρήσει μια νέα διπλωματική προσπάθεια ή θα προχωρήσει σε κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να επιστρέψει σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, θα χρειαστεί τη στήριξη των περιφερειακών συμμάχων των ΗΠΑ.

 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επαναλάβει τις τελευταίες ημέρες ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Ωστόσο, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η σύγκρουση έχει οδηγηθεί σε μια μη βιώσιμη κατάσταση «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης» και εκτιμούν ότι ο Τραμπ μπορεί να επιστρέψει σε πλήρη στρατιωτική δράση, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

 

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι στη συνάντηση του ΟΗΕ θέλει να ακούσει απευθείας τις απόψεις των χωρών του Κόλπου για τα επόμενα βήματα. «Θέλω να μάθω πού βρίσκονται και πώς τα πάνε. Έχουμε υπάρξει πολύ προστατευτικοί απέναντί τους» δήλωσε.

 

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει αν θα λάβει τις τελικές αποφάσεις του πριν ή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

 

Στις αρχές Αυγούστου, ο Τραμπ είχε αποφασίσει να μην προχωρήσει άμεσα σε νέα μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση, μετά τις ανησυχίες που εξέφρασαν η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ ότι το Ιράν θα μπορούσε να απαντήσει με επιθέσεις στις πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις τους.

 

Έκτοτε, η αμερικανική κυβέρνηση ακολούθησε μια πιο συγκρατημένη προσέγγιση, αναστέλλοντας τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, επιβάλλοντας νέα εκστρατεία οικονομικών κυρώσεων, διατηρώντας τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και εστιάζοντας στην επαναλειτουργία των θαλάσσιων διαδρομών στα Στενά του Ορμούζ.

 

Ο αμερικανικός στρατός έχει αυξήσει σημαντικά τη διέλευση πετρελαιοφόρων και πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου από τα Στενά, ωστόσο η κίνηση παραμένει χαμηλότερη από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να παραμένουν υψηλές.

 

Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι ο πρόεδρος πρέπει σύντομα να αποφασίσει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει, καθώς ο αμερικανικός στρατός δεν μπορεί να παραμείνει επ' αόριστον σε κατάσταση αναμονής.

 

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τον ναυτικό αποκλεισμό, υποστηρίζοντας ότι έχει εμποδίσει το Ιράν να εξάγει πετρέλαιο. «Ούτε ένα πλοίο δεν έχει πάει στο Ιράν από τότε που ξεκινήσαμε. Προσπάθησαν και τα ανατινάξαμε» είπε χαρακτηριστικά.

 

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τις ΗΠΑ και ότι η ιρανική πλευρά εξακολουθεί να επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

 

Ερωτηθείς, τέλος, αν θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ απάντησε: «Μπορεί».

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