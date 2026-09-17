Τάζουν «θαυματουργές θεραπείες» - Ιατρικό Κέντρο στη Λευκωσία στο στόχαστρο των ερευνών (VIDEO)

Συγκεκριμένα, σύμφωνα το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου του Omega Ιουλιέτας Μιχαήλ, οι έρευνες του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου βρίσκονται σε εξέλιξη για κέντρο νευροεπιστήμης που λειτουργεί στη Λευκωσία και ισχυρίζεται ότι θεραπεύει τις ψυχικές ασθένειες, το αλτσχάιμερ και άλλες χρόνιες παθήσεις.

«Έχουμε κάποια πληροφόρηση την οποία καθηκόντως έχουμε αρχίσει να διερευνούμε για το κέντρο το οποίο παρέχει ενδεχομένως υπηρεσίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να παρέχονται με την επίκληση ιατρικών θεραπειών», ανέφερε ο Μιχάλης Αναστασιάδης, Πρόεδρος Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΙΣ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη αρχίσει την χαρτογράφηση των ιατρικών κέντρων, τα οποία προσφέρουν μη εγκεκριμένες θεραπείες και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Πληροφορίες του Omega αναφέρουν πώς στο μικροσκόπιο βρίσκονται τρία ιατρικά κέντρα. Το ένα στη Λάρνακα που διερευνάται από την Αστυνομία, ένα στη Λεμεσό και ένα στη Λευκωσία

«Είναι πολύ καλά γνωστή σε όλη την κοινωνία αλλά και σε εμάς η δράση τέτοιων κέντρων. Υπόσχονται θεραπείες για νόσους που γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η κανονική οδός αντιμετώπισης. Απ` εκεί και πέρα βρίσκουν λαμπερούς τίτλους όπως ευεξία», επισήμανε ο Μιχάλης Αναστασιάδης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Όπως γράφει το Omega, o Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει τις υποδομές ή τον ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό των κέντρων και κάλεσε παράλληλα τους πολίτες να προβαίνουν σε καταγγελίες όταν διαπιστώνουν οποιεσδήποτε παρανομίες.

Σύμφωνα με το Omega, όσον αφορά το ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνονται καταθέσεις από τους γιατρούς και να ελέγχουν τις άδειες για το μηχάνημα το οποίο εντόπισαν στο ένα υποστατικό που έχει το συγκεκριμένο κέντρο.

Όπως γράφει το ρεπορτάζ στο επίκεντρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου,βρίσκεται η γιατρός που εργάζεται τα τελευταία χρόνια στο κέντρο και φέρεται να πραγματοποιεί τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης χωρίς να διαθέτει ειδικότητα.

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά στο ρεπορτάζ ότι η συγκεκριμένη γιατρός διαφημίζει τις υπηρεσίες της με το έβλημα του ΠΙΣ. Προς αυτή την κατεύθυνση σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες νομικές διαδικασίες εναντίον της από τον Σύλλογο.

Δείτε το ρεπορτάζ του Omega