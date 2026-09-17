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ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν χορηγούμε άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος» Τι λέει το πανεπιστήμιο που αποφοίτησε η Γάκα

 17.09.2026 - 21:55
Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν χορηγούμε άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος» Τι λέει το πανεπιστήμιο που αποφοίτησε η Γάκα

«Δεν χορηγούμε άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος» διευκρινίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Χονολουλού, από το οποίο αποφοίτησε η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πρόκειται για το International Quantum University for Integrative Medicine, γνωστό ως Quantum University, και όχι για το δημόσιο Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Το ίδρυμα, που έχει έδρα στη Χονολουλού, αναφέρει ότι προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα σπουδών στην ολιστική, φυσική και ολοκληρωμένη ιατρική.

Σε ανακοίνωσή του, το Quantum University ξεκαθαρίζει ότι «είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ούτε παρέχει αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφοίτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων» 

Παράλληλα, σημειώνει ότι κάθε φοιτητής ή απόφοιτος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση τυχόν επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης, εγγραφής σε μητρώο και ασφάλισης αστικής ευθύνης που απαιτούνται για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για την τήρηση της νομοθεσίας της χώρας ή της δικαιοδοσίας όπου ασκεί τη δραστηριότητά του.

«Το Quantum University είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ούτε παρέχει αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφοίτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων. Κάθε φοιτητής ή απόφοιτος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση τυχόν επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης, εγγραφής σε μητρώο και ασφάλισης αστικής ευθύνης που απαιτούνται για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της χώρας ή της δικαιοδοσίας στην οποία ασκεί τη δραστηριότητά του» αναφέρει συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό ίδρυμα, απαντώντας σε ερώτηση της εκπομπής Live News.

 Ποιο είναι το Quantum University και πού εξειδικεύεται

Το Quantum University δημιουργήθηκε το 2002 από τον Καναδό Paul Drouin και αρχικά λειτούργησε στην Καλιφόρνια. Από το 2007 έχει εγκαταστήσει την έδρα του στη Χονολουλού της Χαβάης.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα bachelor, master, doctorate και PhD σε πεδία που σχετίζονται με τη φυσική, ολιστική και συνδυαστική ιατρική.

«Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να εκπαιδεύονται στο πώς να θεραπεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Το Quantum University προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην ολιστική, εναλλακτική, φυσική και συνδυαστική ιατρική, για όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ολιστικής υγείας. Η εκπαίδευσή μας στην ολιστική ιατρική, με τη συμμετοχή διακεκριμένων μελών του ακαδημαϊκού μας προσωπικού, βασίζεται στην κβαντική φυσική - την επιστήμη που παρέχει ένα μοντέλο για την κατανόηση του σύμπαντός μας και, κατ’ επέκταση, ένα μοντέλο για την κατανόηση της θεραπείας», αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Quantum University.

 

«Οι τίτλοι μας δεν ισοδυναμούν με πτυχίο Ιατρικής»

«Το Quantum University δεν έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει φοιτητές για κρατική ιατρική αδειοδότηση ως ιατρούς ή για άλλα επαγγέλματα υγείας που απαιτούν κρατική άδεια. Αντίθετα, τα προγράμματά του προετοιμάζουν τους αποφοίτους για σταδιοδρομία στον τομέα της ολιστικής, φυσικής, ολοκληρωμένης και ευεξιακής υγείας, όπου η επαγγελματική αναγνώριση βασίζεται συχνά σε πιστοποιήσεις του κλάδου και πιστοποιήσεις από επαγγελματικούς φορείς, αντί για κρατική αδειοδότηση. Παρότι το πανεπιστήμιο δεν διαθέτει θεσμική διαπίστευση από φορέα διαπίστευσης που αναγνωρίζεται από το υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, πολλά από τα προγράμματά του αναγνωρίζονται από επαγγελματικούς φορείς και οργανισμούς πιστοποίησης στον χώρο της ολιστικής υγείας» αναγράφεται στην ιστοσελίδα.

«Ένας τίτλος σπουδών από το Quantum University δεν παρέχει δικαίωμα διάγνωσης, θεραπείας, ίασης ή συνταγογράφησης, ενώ οι απόφοιτοι δεν επιτρέπεται να παρουσιάζονται ως αδειοδοτημένοι γιατροί ή γιατροί φυσικοπαθητικής».

«Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες των αποφοίτων»

Το Quantum University ξεκαθαρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για τις ενέργειες οποιουδήποτε φοιτητή ή αποφοίτου, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι ερμηνεύουν την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα, καλεί τους ίδιους τους φοιτητές και αποφοίτους να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές και επιτροπές αδειοδότησης της χώρας όπου δραστηριοποιούνται, προκειμένου να ενημερώνονται με ακρίβεια για τους νόμους που διέπουν το πεδίο επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς και την άσκηση της ιατρικής και της φυσικοπαθητικής.

«Το Quantum University είναι εκπαιδευτικός φορέας και δεν εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλες άδειες άσκησης επαγγέλματος. Οι απόφοιτοι του Quantum University δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως αδειούχοι γιατροί ή γιατροί φυσιοπαθητικής, ούτε να χρησιμοποιούν τίτλους επαγγελματιών, εκτός εάν ο φοιτητής έχει λάβει τους εν λόγω τίτλους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Quantum University. Επιπλέον, δεν πρέπει να ισχυρίζονται ότι θεραπεύουν, διαγιγνώσκουν, επιφέρουν ίαση ή συνταγογραφούν».

Τα δίδακτρα και οι πληρωμές με Bitcoin

Στην ιστοσελίδα του Quantum University δεν αναφέρονται τα δίδακτρα για κάθε τίτλο σπουδών και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ζητήσουν πληροφορίες επικοινωνώντας με το πανεπιστήμιο. Ωστόσο, έγγραφα του 2018 προσδιορίζουν το κόστος για το διδακτορικό στη Συνδυαστική Ιατρική στα 17.975 δολάρια.

Τέλος, ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι και το γεγονός ότι το ίδρυμα διαφημίζει σήμερα τη δυνατότητα πληρωμής διδάκτρων μέσω κρυπτονομισμάτων, και συγκεκριμένα με Bitcoin.

Πηγή: protothema.gr

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