Προσέχετε ποια ινστιτούτα εμπιστεύεστε - Κρούουν τον κώδωνα στον κοινό οι αισθητικοί

Σε ανακοίνωσή του, με θέμα «Αδειοδοτημένα Ινστιτούτα Αισθητικής και προστασία του κοινού», ο Σύλλογος υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης της νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος και της προστασίας των πολιτών.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμο 40(Ι)/1999, όπως έχει τροποποιηθεί, αρμόδιος φορέας για την εγγραφή αισθητικών, την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ινστιτούτων αισθητικής είναι το Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών.

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι η νομοθεσία ορίζει πως κανένα Ινστιτούτο Αισθητικής δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς την προβλεπόμενη άδεια και ότι τα ινστιτούτα διευθύνονται από αδειούχους αισθητικούς.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται σε ινστιτούτα αισθητικής πρέπει να παραμένουν εντός του επαγγελματικού πεδίου που καθορίζει η νομοθεσία και να μην επεκτείνονται σε πράξεις οι οποίες ανήκουν σε άλλα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επεμβατικές ιατρικές πράξεις, για τις οποίες ο Σύλλογος διευκρινίζει ότι δεν εμπίπτουν στο επαγγελματικό πεδίο του αισθητικού και δεν επιτρέπεται να διενεργούνται από αδειούχο αισθητικό υπό την ιδιότητά του αυτή.

Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει σοβαρό ζήτημα την ύπαρξη χώρων που παρέχουν υπηρεσίες αισθητικής χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, τόσο σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας όσο και με την προστασία του κοινού και των νόμιμα αδειοδοτημένων επαγγελματιών.

Αναφέρει ακόμη ότι καταγγελίες που περιέρχονται σε γνώση του και αφορούν πιθανή παράνομη λειτουργία ινστιτούτων, παροχή υπηρεσιών εκτός του νόμιμου επαγγελματικού πεδίου ή άλλες πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας, προωθούνται στο Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών για διερεύνηση και τις δέουσες ενέργειες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Καταλήγοντας, ο Σύλλογος Αισθητικών Κύπρου διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, την επαγγελματική δεοντολογία και, πρωτίστως, την ασφάλεια και προστασία του κοινού.