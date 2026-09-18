«Φωτιά» στις τιμές των καυσίμων - Αναμένεται νέα άνοδος

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάββας Προκοπίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι το κράτος θα μπορούσε να προχωρήσει σε περαιτέρω στοχευμένες παρεμβάσεις, πέρα από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος της Πετρολίνα, Ντίνος Λευκαρίτης, ανέφερε στο Πρακτορείο ότι η Κύπρος βρίσκεται σε καλό σημείο σε σχέση με άλλες χώρες και ότι τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ χαμηλά.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, τόνισε την ανάγκη επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, καλώντας το Υπουργείο Οικονομικών να διασφαλίσει ότι η επιδότηση θα καταλήξει αποκλειστικά στους καταναλωτές.

«Σχετικά με τις τιμές, όπως έχουμε επαναλάβει, αρμόδιοι είναι η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή και οι εταιρείες εισαγωγής των καυσίμων», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων.

«Εμείς ως πρατηριούχοι παρακολουθούμε τις διαδοχικές αυξήσεις δυστυχώς οι οποίες επηρεάζουν γενικά τόσο τον κλάδο μας όσο και άλλους κλάδους. Αναμένουμε βάσει εμπειρίας ακόμα λίγες αυξήσεις», σημείωσε.

«Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσα σεντ θα είναι οι αυξήσεις, αλλά παρακολουθήσαμε το προηγούμενο διάστημα αυξήσεις των 1 με 2 σεντ. Άρα, μπορεί να υπάρξουν ακόμα μερικές αυξήσεις αυτού του επιπέδου, ευελπιστώντας να δούμε επιπέδους κάποιες υποχωρήσεις στις τιμές», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν χρειάζεται περαιτέρω παρέμβαση από το Υπουργείο Οικονομικών, πέρα από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, απάντησε ότι «κατά την άποψή μας, η περαιτέρω παρέμβαση πρέπει να είναι στοχευμένη, για ευάλωτες ομάδες.»

«Όσον αφορά το γενικό σύνολο, θα μπορούσε αν υπήρχε δυνατότητα από το Υπουργείο Οικονομικών, να έχει επιπρόσθετη γενική μείωση στη φορολογία», ανέφερε ο κ. Προκοπίου.

«Εμείς ζητούμε να υπάρχει κάτω μία φόρμουλα, η οποία όταν οι τιμές ανεβαίνουν πάνω από κάποιο επίπεδο, τότε αυτόματα να μειώνονται οι φορολογίες τουλάχιστον στο 8,33 όπως είναι σήμερα», κατέληξε.

«Το θέμα των πετρελαιοειδών είναι απρόβλεπτο. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Μπορεί να πάνε πάνω, μπορεί να πάνε κάτω, μπορεί να γίνει κάτι οπουδήποτε στον κόσμο και να επηρεάσουν το θέμα των πετρελαιοειδών», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος της Πετρολίνα, Ντίνος Λευκαρίτης.

Όπως είπε, αυτή τη στιγμή «υπάρχει μια τάση προς τα πάνω» σε σχέση με τις τιμές.

«Βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης πως πήγαν πάρα πολύ πάνω», ανέφερε ο κ. Λευκαρίτης, σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας οι τιμές είναι πάνω από δύο ευρώ το λίτρο.

«Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά. Οι τιμές που καταφέραμε και έχουμε αυτή τη στιγμή είναι εις βάρος και της εταιρείας της δικής μας, αλλά πιστεύω και των άλλων εταιρειών», σημείωσε.

Υπογράμμισε πως «τα περιθώρια κέρδους μας είναι πάρα πολλά χαμηλά. Τουλάχιστον εμείς ως κυπριακή εταιρεία προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο χαμηλά (στις τιμές) γίνεται».

Ερωτηθείς αν οι τιμές αυξάνονται γρήγορα, αλλά μειώνονται πιο αργά, καθώς και για τη σχέση τους με την τιμή του βαρελιού Brent, ο κ. Λευκαρίτης απάντησε ότι «στην Κύπρο δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα με το Brent και το crude oil. Δεν υπάρχει διυλιστήριο στην Κύπρο, για να πεις ότι φέρνεις crude oil και η τιμή είναι 80, 90 ή 100 (δολάρια)».

Ξεκαθάρισε πως «αυτή τη στιγμή η Κύπρος εισάγει καθαρά προϊόντα. Το διυλιστήριο το κλείσαμε το 2004. Ήμασταν η μόνη εταιρεία που αντιδρούσε στο κλείσιμο του διυλιστήριού, αλλά δεν εισακουστήκαμε», ανέφερε.

«Η τιμή των πετρελαιοειδών είναι τα διυλιστήρια που την εφαρμόζουν και όχι το brent ή το crude oil. Εμείς στην Κύπρο εισάγουμε καθαρά προϊόντα», σημείωσε.

«Εμείς δουλεύουμε πάνω στο Platts (σ.σ. τιμές για διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου). Το Platts δεν έχει σχέση με την τιμή του Brent ή του crude oil.», ανέφερε. Πρόσθεσε πως «εάν το διυλιστήριο στη Χάιφα ή στην Ελλάδα βάλει μια επιπλέον αύξηση, τόσο θα πληρώσουμε».

«Από την 1η Μαρτίου μέχρι σήμερα, η βενζίνη 95 οκτανίων, από 1,315 ευρώ, αυξήθηκε κατά 34,8 σεντ. Χθες, 17 Σεπτεμβρίου, έφτασε στο 1,663 ευρώ.», δήλωσε, εξάλλου, στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης.

Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ανέφερε ότι την 1η Μαρτίου ήταν 1,413 ευρώ το λίτρο και χθες, 17 Σεπτεμβρίου, έφτασε στο 1,925 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 51,4 σεντ.

Αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ήταν 0,95 ευρώ το λίτρο και χθες έφτασε στο 1,556 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 60,6 σεντ το λίτρο.

Όπως ανέφερε, οι υψηλότερες τιμές όλων των εποχών καταγράφηκαν στα μέσα Ιουλίου του 2022. Τότε, η βενζίνη είχε φτάσει σε 1,828 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης σε 1,989 ευρώ.

Είπε επίσης πως το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στο 1,515 ευρώ το λίτρο τον Ιούλιο του 2022, ενώ «σήμερα είναι στο 1,556 ευρώ, δηλαδή 4 σεντ πάνω από την υψηλότερη τιμή όλων των εποχών. Σπάσαμε το φράγμα», σημείωσε ο κ. Δρουσιώτης.

«Δυστυχώς οι προβλέψεις για το επόμενο δεκαπενθήμερο είναι ότι θα έχουμε και άλλες αυξήσεις», εκτίμησε ο κ. Δρουσιώτης.

«Ως καταναλωτές ζητούμε να επιδοτηθεί οπωσδήποτε το πετρέλαιο θέρμανσης και να επιδοτηθεί επιπρόσθετα από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, διότι η τιμή του είναι πάρα πολύ υψηλή», υπογράμμισε.

Κάλεσε, επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας «να διασφαλίσουν ότι η επιδότηση που θα αποφασίσουν για το πετρέλαιο θέρμανσης να πάει αποκλειστικά στους καταναλωτές και όχι στους πρατηριούχους».

Αιτιολογώντας τη θέση του, ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι «τον Απρίλιο, όταν επιδοτήθηκαν η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κατά 8,33 σεντ, υπήρχαν 19 πρατήρια που δεν μείωσαν καθόλου τις τιμές τους και 97 πρατήρια που τις μείωσαν λιγότερο από 8,33 σεντ. Δηλαδή, ένα μέρος της επιδότησης πήγε σε πρατηριούχους», ανέφερε.