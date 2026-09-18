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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα αναβολή στη δίκη για φερόμενη απόσπαση δεκάδων χιλιάδων ευρώ από 77χρονο

 18.09.2026 - 13:17
Νέα αναβολή στη δίκη για φερόμενη απόσπαση δεκάδων χιλιάδων ευρώ από 77χρονο

Νέα αναβολή δόθηκε σήμερα από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας στην υπόθεση τεσσάρων κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σωρεία κατηγοριών σε σχέση με καταγγελία 77χρονου για φερόμενες πιέσεις, απειλές και οικονομική εκμετάλλευση. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απαντήσουν εάν παραδέχονται ή όχι ενοχή στις κατηγορίες στις 5 Οκτωβρίου.

Τα τέσσερα πρόσωπα, δύο επιχειρηματιών 44 χρόνων και 42 χρόνων, ένας 49χρονος υπόδικος καθώς και μία 45χρονη, παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, αφού ήταν ορισμένη διαδικασία προκειμένου ν’ απαντήσουν εάν παραδέχονται ή όχι ενοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. 

Οι συνήγοροι τους, ωστόσο, ζήτησαν περαιτέρω στοιχεία σε σχέση με το μαρτυρικό υλικό, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες για τη φερόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και τον ρόλο που τους αποδίδεται σε κάθε κατηγορία. 

Γι’ αυτόν τον λόγο το δικαστήριο όρισε την 5η Οκτωβρίου ως την ημερομηνία κατά την οποία οι κατηγορούμενοι θ’ απαντήσουν εάν παραδέχονται ή όχι ενοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η 45χρονη και ο 42χρονος είχα αφεθεί ελεύθεροι υπό όρους, ενώ ο 49χρονος είναι υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές για άλλες υποθέσεις που δικάζονται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται καταγγελία πολίτη, ο οποίος υποστηρίζει ότι για χρόνια δεχόταν πιέσεις, απειλές και οικονομική εκμετάλλευση από άτομα που φέρονται να δρούσαν οργανωμένα.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν σε προηγούμενη δικάσιμο στο δικαστήριο, όλα ξεκίνησαν από αγοραπωλησίες ακινήτων εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια, ο παραπονούμενος φέρεται να κατέβαλε μεγάλα χρηματικά ποσά για υποτιθέμενες επενδύσεις, επιχειρηματικές συνεργασίες και προσωπικές υποθέσεις.

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για εκβιασμούς, απειλές, οικονομικές απαιτήσεις και συνεχή ψυχολογική πίεση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιστατικό κατά το οποίο άγνωστο άτομο φέρεται να πυροβόλησε έξω από την οικία του παραπονούμενου, λίγες ημέρες μετά την άρνησή του να καταβάλει νέο χρηματικό ποσό.

Οι ανακριτές εξετάζουν μεγάλο όγκο στοιχείων, μεταξύ των οποίων τραπεζικές συναλλαγές, επιταγές, συμβόλαια και καταθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άνδρες ηλικίας 44 και 49 ετών και η 45χρονη γυναίκα αντιμετωπίζουν συνολικά 14 κατηγορίες, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, αρπαγή ή παράνομη στέρηση ελευθερίας, απόσπαση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, εκβίαση, απειλές, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο 42χρονος αντιμετωπίζει 11 κατηγορίες οι οποίες αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, αρπαγή ή στέρηση ελευθερίας ατόμου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, πρόκληση εκτέλεσης εγγράφου με ψευδείς παραστάσεις, εκβίαση, απειλές, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβίαση του ορίου συναλλαγών μεγάλων ποσών σε μετρητά έναντι αγαθών ή υπηρεσιών.

Ποινικές διώξεις έχουν καταχωρηθεί εναντίον 49χρονου και άντρα 51 ετών σε ξεχωριστή αλλά συνδεδεμένη υπόθεση, η οποία αφορά φερόμενη παρεμπόδιση αστυνομικής έρευνας και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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