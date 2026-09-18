Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑυτά είναι τα εννέα χριστουγεννιάτικα χωριά στην Κύπρο - Πότε θα λειτουργήσουν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτά είναι τα εννέα χριστουγεννιάτικα χωριά στην Κύπρο - Πότε θα λειτουργήσουν

 18.09.2026 - 12:48
Αυτά είναι τα εννέα χριστουγεννιάτικα χωριά στην Κύπρο - Πότε θα λειτουργήσουν

Tο Υφυπουργείο Τουρισμού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι για φέτος θα λειτουργήσουν εννέα «Χριστουγεννιάτικα Χωριά» σε όλες τις Επαρχίες και συγκεκριμένα στον Αγρό, στη Δερύνεια, στην Κακοπετριά, στον Καλοπαναγιώτη, στην Κυπερούντα, στα Λεύκαρα, στη Λόφου, στον Στατό-Άγιο Φώτιο και στο Φικάρδου.

Η διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων Χωριών για την επικείμενη εορταστική περίοδο θα πραγματοποιηθεί από 21 Νοεμβρίου 2026 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2027.

Η επιλογή έγινε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν υπό το Σχέδιο Επιχορήγησης για Κοινοτικά και Δημοτικά Συμβούλια που εμπίπτουν στη διαδρομή «Heartland of Legends». Το Σχέδιο αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας του Υφυπουργείου Τουρισμού για διοργάνωση των «Χριστουγεννιάτικων Χωριών» σε Δήμους και Κοινότητες, διοργανώσεις που χαρακτηρίζονται από επιτυχία και θετικές εντυπώσεις τα τελευταία πέντε χρόνια.

Οι επιλεγμένοι προορισμοί θα διακοσμηθούν εορταστικά και θα περιλαμβάνουν ξύλινα σπιτάκια με τοπικά προϊόντα και χειροτεχνήματα προς πώληση, βιωματικά εργαστήρια χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας, δραστηριότητες στη φύση, όπως περπάτημα σε μονοπάτια της φύσης και ποδηλασία, ξεναγήσεις στα χωριά και άλλες εκπλήξεις.

Απώτερος στόχος του Υφυπουργείου είναι τα «Χριστουγεννιάτικα Χωριά», με τον τοπικό χαρακτήρα τους, κάθε χρόνο να εμπλουτίζονται, για να αποτελούν πόλο έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες.

Περισσότερη πληροφόρηση για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες κάθε «Χριστουγεννιάτικου Χωριού» θα αναρτάται στον ειδικό για τον σκοπό αυτό ιστότοπο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO - Απίστευτη εξέλιξη με καταδίωξη: Έπεσε στη θάλασσα και προσπάθησε να διαφύγει... κολυμπώντας
Άγρια νύχτα λόγω κακοκαιρίας: Κεραυνός «χτύπησε» εστιατόριο και προκάλεσε φωτιά - Δείτε που
Αναστάτωση στη Λεμεσό τα ξημερώματα - Τυλίχθηκε στις φλόγες όχημα, υπέστη εκτεταμένες ζημιές
Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του στην Κύπρο - Πού παίχτηκε το δελτίο - Πόσα μοιράζει η επόμενη κλήρωση
Τι αλλάζει στην κυπριακή υπηκοότητα: Οι νέες προϋποθέσεις για αλλοδαπούς συζύγους και οι περιορισμοί
Γιατί οι νέοι δυσκολεύονται να φύγουν από το πατρικό τους; Τι μισθό πρέπει να παίρνουν για να ζήσουν μόνοι τους  

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός και αναστάτωση: Επηρεάστηκε πτήση από τη Λάρνακα εξαιτίας της κακοκαιρίας (VIDEO)

 18.09.2026 - 12:32
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός στη Λεμεσό: Ξέσπασε φωτιά σε κτίριο - Δείτε σε ποια περιοχή

 18.09.2026 - 12:52
Ο ΔΗΣΥ μπροστά στον καθρέφτη του 2028 -Οι εσωτερικές γραμμές, το «διπλοπόρτι» και ο Χριστοδουλίδης

Ο ΔΗΣΥ μπροστά στον καθρέφτη του 2028 -Οι εσωτερικές γραμμές, το «διπλοπόρτι» και ο Χριστοδουλίδης

Δεν είναι μόνο ο Καρούσος με τον Δίπλαρο. Δεν είναι μόνο ο Τορναρίτης. Και ασφαλώς δεν είναι μόνο μια ακόμη εσωκομματική αναστάτωση. Στον ΔΗΣΥ εξελίσσεται κάτι βαθύτερο: μια συζήτηση για την επόμενη ημέρα της παράταξης, η οποία θέτει στο τραπέζι τη σχέση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τα πρόσωπα που θα πρωταγωνιστήσουν το 2028 και τα όρια της κομματικής πειθαρχίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο ΔΗΣΥ μπροστά στον καθρέφτη του 2028 -Οι εσωτερικές γραμμές, το «διπλοπόρτι» και ο Χριστοδουλίδης

Ο ΔΗΣΥ μπροστά στον καθρέφτη του 2028 -Οι εσωτερικές γραμμές, το «διπλοπόρτι» και ο Χριστοδουλίδης

  •  18.09.2026 - 06:21
VIDEO - Λετυμπιώτης: Τι είπε για Κυπριακό, Ολγκίν αλλά και για τον διορισμό...Τορναρίτη

VIDEO - Λετυμπιώτης: Τι είπε για Κυπριακό, Ολγκίν αλλά και για τον διορισμό...Τορναρίτη

  •  18.09.2026 - 10:06
Στο ίδιο έργο θεατές κάθε χρόνο: Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα στα σχολεία – Όσα εντόπισε η Επ. Παιδείας

Στο ίδιο έργο θεατές κάθε χρόνο: Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα στα σχολεία – Όσα εντόπισε η Επ. Παιδείας

  •  18.09.2026 - 13:48
Συναγερμός και αναστάτωση: Επηρεάστηκε πτήση από τη Λάρνακα εξαιτίας της κακοκαιρίας (VIDEO)

Συναγερμός και αναστάτωση: Επηρεάστηκε πτήση από τη Λάρνακα εξαιτίας της κακοκαιρίας (VIDEO)

  •  18.09.2026 - 12:32
«Φωτιά» στις τιμές των καυσίμων - Αναμένεται νέα άνοδος

«Φωτιά» στις τιμές των καυσίμων - Αναμένεται νέα άνοδος

  •  18.09.2026 - 13:42
Πλημμύρισαν υπόγεια από την κακοκαιρία - Δείτε βίντεο με τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Πλημμύρισαν υπόγεια από την κακοκαιρία - Δείτε βίντεο με τα έντονα καιρικά φαινόμενα

  •  18.09.2026 - 14:00
Αυτά είναι τα εννέα χριστουγεννιάτικα χωριά στην Κύπρο - Πότε θα λειτουργήσουν

Αυτά είναι τα εννέα χριστουγεννιάτικα χωριά στην Κύπρο - Πότε θα λειτουργήσουν

  •  18.09.2026 - 12:48
VIDEO: Πανικός στον αέρα με την Αγαπητού να φωνάζει «πιάσε πάντα» - Τι συνέβη

VIDEO: Πανικός στον αέρα με την Αγαπητού να φωνάζει «πιάσε πάντα» - Τι συνέβη

  •  18.09.2026 - 12:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα