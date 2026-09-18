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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός και αναστάτωση: Επηρεάστηκε πτήση από τη Λάρνακα εξαιτίας της κακοκαιρίας (VIDEO)

 18.09.2026 - 12:32
Συναγερμός και αναστάτωση: Επηρεάστηκε πτήση από τη Λάρνακα εξαιτίας της κακοκαιρίας (VIDEO)

Δεν έλειψαν τα απρόοπτα εξαιτίας της κακοκαιρίας που επηρεάζει το νησί μας από το βράδυ της Πέμπτης (17/9).

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην εκπομπή του Ομεγα, «Ενημέρωση Τώρα» ο Εκπρόσωπος Τύπου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Αντρέας Χρυσάνθου, προέκυψε εκτροπή πτήσης από τη Λάρνακα, η οποία μεταφέρθηκε παροδικά στο αεροδρόμιο Πάφου.

«Στη Λάρνακα υπήρξαν επίσης έντονα φαινόμενα, με αποτέλεσμα να έχουμε εκτροπή πτήσης από το αεροδρόμιο της Λάρνακας στο αεροδρόμιο Πάφου»,  ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσάνθου.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση από τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης, μέχρι και τις 17:00 το απόγευμα σήμερα Παρασκευή (18/9). 

Σύμφωνα με το κ. Χρυσάνθου τα φαινόμενα το βράδυ της Πέμπτής επηρέασαν κατά κύριο λόγο τις βορειοδυτικές περιοχές και στη συνέχεια προοδευτικά τις υπόλοιπες αλλά πιο εξασθενημένα.

Σήμερα κατά τη διάρκεια της μέρας, θα έχουμε κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, όχι στα δυτικά, αλλά στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού, ανέφερε ο Μετεωρολόγος. 

«Πιθανό είναι να υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα όπως συσσώρευση υδάτων. Ο καιρός στη συνέχεια θα βελτιωθεί αισθητά και μέχρι το βράδυ θα καταστεί κυρίως αιθρίως», ανέφερε.

Δείτε το βίντεο

 

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