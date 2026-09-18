Έχετε επιχειρηματική ιδέα; Πώς μπορεί να στηριχθεί και να γίνει επιχείρηση στην Κύπρο

Μιλώντας στην ημερίδα με θέμα «Χαρτογραφώντας το Επιχειρηματικό Οικοσύστημα της Κύπρου – Ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά επιχειρηματιών και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις», ο κ. Δαμιανός αναφέρθηκε στον ρόλο των νέων στη διαμόρφωση του οικονομικού μέλλοντος της Κύπρου. Σημείωσε επίσης ότι η Κύπρος διαθέτει τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κέντρο.

Ο Υπουργός τόνισε ότι το επιχειρηματικό οικοσύστημα της χώρας βρίσκεται σε ταχεία εξέλιξη, με την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια να δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι διαθέτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητα που απαιτούνται για να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον επιχειρηματικό τομέα.

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μέσω των σχεδίων χορηγιών που υλοποιεί, προωθεί τη νέα επιχειρηματικότητα και ενισχύει την καινοτομία, με στόχο να δοθούν στους νέους τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, παρέχεται στήριξη στις νεοφυείς επιχειρήσεις τόσο στα πρώτα τους βήματα όσο και στη μετέπειτα πορεία ανάπτυξής τους.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η επιχειρηματικότητα δεν περιορίζεται στην ίδρυση μιας επιχείρησης, αλλά αποτελεί τρόπο σκέψης και συνδέεται με την ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών, τον πειραματισμό, τη μάθηση και τη συνεχή εξέλιξη.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του Υπουργείου με φορείς όπως το Junior Achievement Cyprus, επισημαίνοντας τη σημασία της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία.

Όπως ανέφερε, μέσα από τέτοιες δράσεις μαθητές και μαθήτριες μπορούν να αποκτήσουν εμπειρίες, δεξιότητες και κίνητρα, αναπτύσσοντας επιχειρηματική σκέψη από νεαρή ηλικία.

«Η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι επένδυση στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να στηρίζει αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Ο κ. Δαμιανός συνεχάρη το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Πάφου για τη διοργάνωση της ημερίδας, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να κινητοποιήσει τους νέους και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του οικονομικού μέλλοντος της χώρας.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ημερίδα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για νέες ιδέες, συνεργασίες και επιχειρηματικές διαδρομές, με στόχο ένα οικοσύστημα που θα στηρίζει την καινοτομία, θα ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και θα προωθεί την ανάπτυξη.