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Ένα «κλάσμα του δευτερολέπτου» έφερε χάος στα αεροδρόμια στην Βρετανία: Ακυρώθηκαν 2.000 πτήσεις - Τι συνέβη πραγματικά

 18.09.2026 - 22:59
Ένα «κλάσμα του δευτερολέπτου» έφερε χάος στα αεροδρόμια στην Βρετανία: Ακυρώθηκαν 2.000 πτήσεις - Τι συνέβη πραγματικά

Ο πάροχος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία NATS δήλωσε σήμερα ότι η δυσλειτουργία που επηρέασε εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες στις 8 Σεπτεμβρίου προκλήθηκε από σφάλμα στο λογισμικό.

Το συμβάν οδήγησε στην ακύρωση 2.000 πτήσεων και προκάλεσε διαταραχή που κράτησε μέρες, κοστίζοντας στις αεροπορικές εταιρίες εκατομμύρια δολάρια καθώς έσπευσαν να καλέσουν πίσω πληρώματα και αεροσκάφη και να επιστρέψουν χρήματα σε επιβάτες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της NATS Μάρτιν Ρολφ δήλωσε πως η διακοπή λειτουργίας δεν είχε σχέση με ένα πρόβλημα το 2023 το οποίο είχε προκαλέσει επίσης εκτεταμένα προβλήματα, ούτε συνδεόταν με στρατιωτική παρέμβαση -- όπως ανέφεραν ορισμένα ΜΜΕ την περασμένη εβδομάδα. Πρόσθεσε πως η ασφάλεια δεν τέθηκε σε κίνδυνο καμία στιγμή στη διάρκεια του συμβάντος.

«Ήταν θέμα λογισμικού σε ένα ειδικό τμήμα του συστήματός μας δεδομένων πτήσεων, το οποίο εντοπίσαμε σε ένα μικρό υποτμήμα της κωδικοποίησης», είπε. «Το θέμα αναγνωρίστηκε και αντιμετωπίζεται ενώ μια μόνιμη επιδιόρθωση δοκιμάζεται και αναπτύσσεται με ασφάλεια».

Η υπουργός Μεταφορών Χέιντι Αλεξάντερ, που είχε ζητήσει την περασμένη εβδομάδα από τη NATS να ετοιμάσει έκθεση και διέταξε επίσης ανεξάρτητη έρευνα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δήλωσε πως η δυσλειτουργία ήταν «εντελώς απαράδεκτη».

«Πρέπει να κατανοήσουμε επειγόντως γιατί αυτό το ζήτημα δεν ανακαλύφθηκε και δεν επιδιορθώθηκε προτού προκαλέσει χάος», ανέφερε σε μια δήλωση. «Είναι κρίσιμης σημασίας οι εθνικές μας υποδομές να είναι κατάλληλες για το μέλλον».

Προηγούμενη δυσλειτουργία του συστήματος τον Αύγουστο του 2023 είχε προκαλέσει ταξιδιωτικό χάος, κοστίζοντας σε αεροπορικές εταιρίες 100 εκατομμύρια στερλίνες. Ένα μικρότερο τεχνικό ζήτημα πίσω από το οποίο ήταν η NATS τον Ιούλιο του 2025 είχε προκαλέσει την ακύρωση 150 πτήσεων.

Η Ryanair, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία της Ευρώπης, έχει καλέσει κατ΄επανάληψη τον Ρολφ να παραιτηθεί μετά τη δυσλειτουργία του 2023.

Σύμφωνα με την έκθεση της NATS ,το τελευταίο συμβάν προκλήθηκε από αίτημα για κωδικό αναγνώρισης από ένα αεροσκάφος το οποίο ακολούθησε αίτημα για υψηλότερη προτεραιότητα, προκαλώντας προσωρινή διακοπή του πρώτου αιτήματος.

«Αν το αίτημα για υψηλότερη προτεραιότητα είχε φθάσει ακόμη και ένα κλάσμα του δευτερολέπτου νωρίτερα ή αργότερα, η επικαιροποίηση θα είχε ολοκληρωθεί κανονικά», ανέφερε η έκθεση.

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