Σοκαριστική υπόθεση: Θεία και ξάδελφος κακοποιούσαν σεξουαλικά 12χρονη στα Τίρανα - Η μητέρα φαίνεται να γνώριζε

Η αποκάλυψη ξεκίνησε όταν το σχολείο της 12χρονης ειδοποίησε τις Αρχές, αφότου η ανήλικη μοιράστηκε με συμμαθήτριές της βίντεο που περιείχε στοιχεία για τα όσα βίωνε τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούνιο, όταν η 32χρονη θεία φέρεται αρχικά να έδειξε στην 12χρονη πορνογραφικό υλικό και στη συνέχεια να την υπέβαλε σε σεξουαλική κακοποίηση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η ανήλικη φέρεται να κακοποιήθηκε και από τον 29χρονο γιο της θείας της.

Η Αστυνομία των Τιράνων προχώρησε στη σύλληψη της 32χρονης και του 29χρονου, ενώ διερευνώνται τα στοιχεία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να σημειώθηκε η κακοποίηση της ανήλικης.

Στο ρεπορτάζ του Top Channel γίνεται αναφορά και για την στάση της μητέρας της 12χρονης, η οποία φέρεται να είχε πληροφορηθεί τις τελευταίες εβδομάδες για την κακοποίηση της, χωρίς ωστόσο να την καταγγείλει στις Αρχές. Η συγκεκριμένη διάσταση εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες η ανήλικη παρέμεινε εκτεθειμένη στην κακοποίηση.

Ψυχολόγος που μίλησε στο Top Channel αναφέρθηκε, γενικότερα, σε προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών ως έναν από τους παράγοντες που μπορεί να συνδέονται με την αποκάλυψη αντίστοιχων περιστατικών. Η αναφορά αυτή δεν αποτελεί δικαστικό συμπέρασμα για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η έρευνα των αλβανικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να εξεταστούν όλα τα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να συνέβη η κακοποίηση της 12χρονης.

Πηγή: protothema.gr