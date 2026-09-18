Στο Λιμάνι Λεμεσού η Τσολάκη: Ενημερώθηκε για έργα και επενδύσεις - Οι διαβεβαιώσεις που έδωσε

Η Υπουργός επισκέφθηκε, το πρωί της Παρασκευής, το λιμάνι Λεμεσού, όπου είχε, αντίστοιχα, συνάντηση με τη διεύθυνση του διαχειριστή εμπορευματοκιβωτίων (Eurogate CTL) και του διαχειριστή γενικού εμπορίου και κρουαζιέρας (DP World Limassol).

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Eurogate CTL, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνάντησης γνωριμίας και περιλάμβανε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις και ενημέρωση, από τον Chief Operating Officer Αλέξανδρο Δημητριάδη, για τρέχοντα θέματα που απασχολούν τη διαχειρίστρια εταιρεία καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων.

Προστίθεται ότι, η κ. Τσολάκη είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις επενδύσεις που έχουν γίνει, από τη διαχειρίστρια εταιρεία, για την αναβάθμιση των υποδομών του τερματικού, καθώς και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επέκταση της γιάρδας και τη δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων.

«Μετά το πέρας της συνάντησης, η Υπουργός Μεταφορών διαβεβαίωσε τη διεύθυνση της Eurogate ότι η αγαστή συνεργασία των δυο μερών θα συνεχιστεί προσθέτοντας ότι θα προγραμματιστούν άμεσα νέες συναντήσεις για εκτενή συζήτηση των θεμάτων που απασχολούν τη λιμενική βιομηχανία», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο κ. Δημητριάδης, αφού ευχαρίστησε την Υπουργό Μεταφορών για την επίσκεψη, ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και την ενίσχυση του ναυτιλιακού οικοσυστήματος της Κύπρου.

Εξάλλου, σε ανακοίνωση της, η DP World Limassol αναφέρει ότι, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της, η Υπουργός έτυχε ενημέρωσης από εκπροσώπους της, καθώς και εκπροσώπους της P&O Maritime, για τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Παράλληλα, προστίθεται, ενημερώθηκε για τις υποδομές, την καθημερινή λειτουργία του τερματικού σταθμού και το ευρύ φάσμα υπηρεσιών που στηρίζουν την εμπορική, ναυτιλιακή και τουριστική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση, συνεχίζει η ανακοίνωση, δόθηκε στο ρόλο του λιμανιού Λεμεσού, ως βασικής πύλης κρουαζιέρας για την Κύπρο, με την DP World Limassol να διαβεβαιώνει πως, μέσω του τερματικού κρουαζιέρας, «στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Κύπρου στον χάρτη των προορισμών κρουαζιέρας της Ανατολικής Μεσογείου».

Η Υπουργός περιηγήθηκε στο λιμενικό χώρο με ρυμουλκό της P&O Maritime, διαμορφώνοντας κατ’ ιδίαν εικόνα για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες που διασφαλίζουν την ασφαλή και αποτελεσματική διακίνηση των πλοίων εντός του λιμανιού.

«Η επίσκεψη ανέδειξε παράλληλα την ευρύτερη συμβολή της DP World Limassol στην κυπριακή οικονομία και τον σημαντικό ρόλο του τερματικού πολλαπλών χρήσεων», αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει ότι «η εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων, γενικού φορτίου και πλοίων Ro-Ro, καθώς και η παροχή εξειδικευμένων λιμενικών υπηρεσιών, ενισχύουν το εμπόριο και τη συνδεσιμότητα της Κύπρου, δημιουργώντας παράλληλα οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση».

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της DP World Limassol, Simon Pitout, εξέφρασε ικανοποίηση για την επίσκεψη της Υπουργού Μεταφορών, υποδεικνύοντας ότι «το λιμάνι διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο εμπόριο, τον τουρισμό και τη σύνδεση της Κύπρου με το εξωτερικό και είμαστε περήφανοι για τη συμβολή της DP World Limassol στην κυπριακή οικονομία».

«Ο τομέας της κρουαζιέρας, ειδικότερα, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη όχι μόνο στο λιμάνι, αλλά και στις τοπικές επιχειρήσεις, την κοινότητα και τον τουρισμό γενικότερα. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την Κυβέρνηση και τους εταίρους μας για την περαιτέρω ανάπτυξη του Λιμανιού Λεμεσού και του τομέα της κρουαζιέρας», κατέληξε στη δήλωση του.