Θα συνεχιστεί η κακοκαιρία; Τι να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

Το ίδιο βροχερό σκηνικό αναμένεται να μας συντροφεύσει μέχρι και την Τρίτη.

Την ίδια ώρα η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο.

Αναλυτικά ο καιρός

Η χαμηλή πίεση που επηρεάζει το νησί υποχωρεί μέχρι το βράδυ, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση επανέρχεται στην περιοχή από αύριο.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη ωστόσο αργότερα στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε ορισμένες περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Tη Δευτέρα και την Τρίτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.