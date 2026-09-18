Προκαλεί από τα κατεχόμενα ο Γιλμάζ: «Υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο, αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί»

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, αναφερόμενος στο Κυπριακό ο κ. Γιλμάζ υποστήριξε ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη τα οποία μπορούν να συνεργαστούν σε κοινά συμφέροντα και κοινά ζητήματα. Οι ενέργειες που υποβαθμίζουν τον τουρκοκυπριακό «λαό» σε καθεστώς μειονότητας και που εξαλείφουν την «κρατική» του υπόσταση, είπε, δεν θα είναι επιτυχείς.

Υπάρχει, συνέχισε, μια ιδιαίτερη φύση στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτος. «Είμαστε μαζί, ώμο με ώμο, τόσο σε δύσκολες όσο και σε ευημερούσες εποχές. Η Δημοκρατία της Τουρκίας είναι πάντα στο πλευρό της τδβκ» συμπλήρωσε, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.

Οπτικές ίνες και φυσικό αέριο

Ο Τζεβντέτ Γιλμάζ δήλωσε ότι στο πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας Τουρκίας-ψευδοκράτους, υπάρχουν πολλά κοινά έργα, από την εκπαίδευση και την υγεία έως τις μεταφορές και την ασφάλεια, και δύο μεγάλης κλίμακας έργα έχουν πρόσφατα έρθει στο προσκήνιο.

Υπενθυμίζοντας ότι το έργο οπτικών ινών έχει περάσει από τη «βουλή», είπε ότι αυτό θα συμβάλει στο όραμα του ψευδοκράτους να μετατραπεί σε «ψηφιακό νησί», θα βοηθήσει τους πολίτες να λαμβάνουν φθηνότερες και υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Το δεύτερο σημαντικό έργο, πρόσθεσε, είναι η μεταφορά φυσικού αερίου και το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας και οι αρχές του ψευδοκράτους εργάζονται εντατικά πάνω σε αυτό.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις σε αυτά τα δύο έργα, υποστήριξε ότι αυτές οι αντιδράσεις είναι ένδειξη πως τα έργα είναι σωστά. «Θέλω να δηλώσω ότι οι φωνές που ακούγονται από διάφορους κύκλους, ειδικά από την ελληνοκυπριακή πλευρά, ενάντια σε αυτά τα ανθρωπιστικά και απόλυτα νόμιμα έργα αποτελούν απόδειξη του πόσο δίκιο έχουμε σε αυτό που κάνουμε. Φαίνεται ότι έχουμε ενοχλήσει κάποιους. Ό,τι και να λέει ο καθένας, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτό που είναι σωστό, αυτό που ωφελεί την τδβκ και αυτό που θα αυξήσει την ευημερία των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας» είπε.

Υπενθύμισε ότι το νερό φτάνει στο νησί κάτω από τη θάλασσα και είπε ότι η υλοποίηση έργων οπτικών ινών και φυσικού αερίου θα συμβάλει στη διαδικασία ανάπτυξης.

Ναυάγιο

Για το ναυάγιο της 30ης Αυγούστου ανοικτά της Κερύνειας, ο κ. Γιλμάζ είπε ότι όποιος είναι υπεύθυνος θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου. Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει από την αρχή, πρόσθεσε.

Παρέχουν στήριξη, συνέχισε, και στις δικαστικές διαδικασίες μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όποιος είναι υπεύθυνος θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου» ανέφερε.

Υπενθύμισε ότι ο ίδιος είχε έρθει στα κατεχόμενα στις 3 Σεπτεμβρίου, μετά το ναυάγιο, και είχε συνάντηση με τους συγγενείς των αγνοουμένων και των θυμάτων

Ο κ. Γιλμάζ είπε ότι η επίσκεψή του θα είναι διήμερη και θα συζητήσουν πολλές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία των Τ/κ και θα αξιολογήσουν από κοινού την τρέχουσα κατάσταση και την ανάπτυξη έργων που υλοποιούνται σε διάφορους τομείς.

Χαρακτήρισε σημαντικό το συμπόσιο για την καταπολέμηση του εθισμού, που ήταν στο απογευματινό του πρόγραμμα σήμερα.

Στη συνέχεια, είπε, σε ειδική τελετή στην Αλόα θα θάψουν τους 15 αγνοούμενους που δολοφονήθηκαν στις 14 Αυγούστου 1974 και τα οστά τους ταυτοποιήθηκαν, ενώ θα εγκαινιάσουν και το «μουσείο μαρτύρων» Μαράθα – Σανταλάρη – Αλόα, το οποίο κατασκεύασε η τουρκική ΤΙΚΑ (Τουρκική Υπηρεσία Συνεργασίας και Συντονισμού).

«Μια κοινωνία χωρίς μνήμη δεν μπορεί να χτίσει το μέλλον της σε στέρεες βάσεις. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε αυτό το μουσείο πολύτιμο, ειδικά για να μπορέσουν οι νέες γενιές να δουν τις αλήθειες και τις πραγματικότητες του παρελθόντος και να διαμορφωθεί σωστά η μνήμη» συμπλήρωσε.

Αύριο ο κ. Γιλμάζ θα παρευρεθεί στα εγκαίνια του αθλητικού συγκροτήματος κοντά στη «βουλή» και της ψυκτικής αποθήκης στην Μόρφου.

Τα επόμενα πέντε χρόνια, θα κάνουμε μαζί τα πρώτα βήματα προς νέα έργα που θα ωθήσουν τη «χώρα» μας σε μια νέα εποχή, ανέφερε στις δικές του δηλώσεις ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ λέγοντας ότι θα καθορίζουν μαζί τον οδικό χάρτη για νέα έργα και θα αξιολογήσουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες έρευνας για τη ναυτική τραγωδία.

Ένα από τα σημαντικά θέματα που θα συζητήσουν, πρόσθεσε, θα είναι οι εξαιρετικά σημαντικές στρατιωτικές και στρατηγικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφερόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία, είπε ότι «παρακολουθούμε στενά τις δραστηριότητες εξοπλισμών στη νότια Κύπρο, τις στρατιωτικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί με ξένες χώρες και τις μεταβαλλόμενες ισορροπίες ασφαλείας στην περιοχή».

Η ασφάλεια του τουρκοκυπριακού «λαού» είναι υψίστης σημασίας για εμάς, ανέφερε. «Δεν θα αγνοήσουμε καμία εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε την παραμικρή αμέλεια. Η αποτελεσματική και πραγματική εγγύηση της μητέρας πατρίδας Τουρκίας είναι η απαραίτητη εγγύηση για την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού. Θα υπερασπιστούμε την εθνική μας υπόθεση, την κυρίαρχη ισότητά μας και τα δικαιώματα του κράτους μας έναντι της Τουρκίας» συνέχισε.

Η σχέση μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους βασίζεται στην ακλόνητη αδελφοσύνη, την ισχυρή εμπιστοσύνη, την αμοιβαία αγάπη και τον βαθύ σεβασμό, ανέφερε ο κ. Ουστέλ λέγοντας ότι ενισχύουν αυτόν τον δεσμό κάθε μέρα με τη δύναμη που έχουν αποκτήσει από το παρελθόν και τον μεταφέρουν στο μέλλον με νέες συνεργασίες.