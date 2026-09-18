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ΔΙΕΘΝΗ

«Η κόρη μας ζει με φόβο» - Αναζητούνται δύο άνδρες ως ύποπτοι βιασμού 13χρονης στο Λονδίνο

 18.09.2026 - 18:23
«Η κόρη μας ζει με φόβο» - Αναζητούνται δύο άνδρες ως ύποπτοι βιασμού 13χρονης στο Λονδίνο

Η αστυνομία του Λονδίνου έδωσε στη δημοσιότητα υλικό από κάμερες ασφαλείας με δύο άνδρες που αναζητούνται στο πλαίσιο της έρευνας για τον βιασμό μιας 13χρονης κοπέλας, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε σε πάρκο στο ανατολικό Λονδίνο και να υπέστη σεξουαλική επίθεση.

Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Μπέθναλ Γκριν, με τις αρχές να αναφέρουν ότι οι έρευνες συνεχίζονται, σχεδόν δύο χρόνια μετά το περιστατικό. Η αστυνομία ενημερώθηκε για την υπόθεση περίπου στις 23:30 το βράδυ της 1ης Αυγούστου 2024.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, η ίδια είχε συναντήσει δύο άνδρες στην οδό Γουάιτσαπελ Ρόουντ, οι οποίοι την έπεισαν να τους ακολουθήσει στο κοντινό πάρκο Γουίβερς Φιλντς, όπου, όπως κατήγγειλε, σημειώθηκε ο βιασμός.

Η 13χρονη εντοπίστηκε αργότερα από περαστικό, ο οποίος έσπευσε να τη βοηθήσει.

Η συγκλονιστική μαρτυρία της οικογένειας της 13χρονης

Οι γονείς της ανήλικης, σε δήλωσή τους μέσω της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, περιέγραψαν τον σοβαρό αντίκτυπο που είχε η επίθεση στη ζωή της κόρης τους.

«Η κόρη μας συνεχίζει να ζει με φόβο για την ασφάλειά της και πλέον δεν αισθάνεται άνετα να βρίσκεται μόνη της», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσαν, η 13χρονη θα έπρεπε να απολαμβάνει τα εφηβικά της χρόνια, να περνά χρόνο με φίλους της, να αποκτά αυτοπεποίθηση και να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία.

«Αντί γι’ αυτό, πολλά από αυτά της έχουν αφαιρεθεί εξαιτίας αυτού του περιστατικού. Ο αντίκτυπος ήταν καταστροφικός για όλους μας και υπάρχουν στιγμές που είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια», ανέφερε η οικογένεια.

Οι γονείς απηύθυναν έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει πληροφορίες για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις αρχές, επισημαίνοντας ότι ακόμη και η μικρότερη πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί σημαντική.

Οι έρευνες της αστυνομίας και η αμοιβή των 10.000 λιρών

Οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες από το 2024, οι οποίες περιλαμβάνουν ιατροδικαστικές εξετάσεις, καταθέσεις μαρτύρων και έλεγχο υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει δύο άνδρες να περπατούν σε δρόμο. Ο ένας φορά μαύρη μπλούζα, μπλε παντελόνι και μαύρα παπούτσια, ενώ ο δεύτερος εμφανίζεται με μπλε μπουφάν με φερμουάρ και μαύρο παντελόνι.

Η επικεφαλής της έρευνας έκανε έκκληση προς το κοινό να βοηθήσει στον εντοπισμό τους.

«Πρόκειται για μια φρικτή επίθεση σε μια έφηβη, η οποία στοχοποιήθηκε και υπέστη σεξουαλική βία. Οι έρευνές μας συνεχίζονται και καλούμε οποιονδήποτε αναγνωρίζει τους άνδρες στο βίντεο να επικοινωνήσει μαζί μας», δήλωσε.

 

Παράλληλα, η ανεξάρτητη φιλανθρωπική οργάνωση Crimestoppers προσφέρει χρηματική αμοιβή έως 10.000 λίρες για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και καταδίκη των υπευθύνων.

 

Η εκπρόσωπος της οργάνωσης για το Λονδίνο, Άλεξα Λούκας, τόνισε ότι η επίθεση εξακολουθεί να επηρεάζει βαθιά το θύμα και την οικογένειά του, καλώντας όσους γνωρίζουν κάτι για την υπόθεση να μιλήσουν, ακόμη και αν θεωρούν ότι η πληροφορία τους είναι ασήμαντη.

Πηγή: protothema.gr

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