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ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός στην Εύβοια έδεσε άλογο στην καρότσα και το έσερνε στο δρόμο, δείτε βίντεο

 18.09.2026 - 23:19
Οδηγός στην Εύβοια έδεσε άλογο στην καρότσα και το έσερνε στο δρόμο, δείτε βίντεο

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό με τραυματισμένο άλογο καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε στα Νέα Στύρα Ευβοίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδηγός φέρεται να είχε δέσει το τραυματισμένο άλογο από το ένα πόδι στο πίσω μέρος της καρότσας οχήματος, ενώ το ζώο κινούνταν πίσω από αυτό στη μέση του δρόμου.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανάρτηση, πέρα από το ζήτημα της μεταχείρισης και της κατάστασης της υγείας του ζώου, ο συγκεκριμένος τρόπος μετακίνησής του θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο και για τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στον δρόμο.

Δείτε το βίντεο από Evima.gr:

 

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιοποιήθηκε στα social media. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη, την κατάσταση του αλόγου ή εάν έχει υπάρξει παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών.

Το περιστατικό προκαλεί ερωτήματα και αντιδράσεις, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη και την τύχη του ζώου.

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