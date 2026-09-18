Το νέο «όπλο» της Εθνικής Φρουράς: Για πρώτη φορά στην παρέλαση ο «σιδηρούς θόλος» της Κύπρου

Στην παρέλαση αναμένεται να δώσει το «παρών» και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ από την Αίγυπτο προγραμματίζεται συμμετοχή αγήματος και ουλαμού των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, αναμένεται παρουσία μονάδων και από άλλες συμμαχικές χώρες.

Τριμερής στο Κάιρο

Πριν από την παρέλαση, ο Βασίλης Πάλμας θα μεταβεί στην Αίγυπτο για τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από Ελλάδα και Αίγυπτο.

«Τη Δευτέρα μεταβαίνω στην Αίγυπτο όπου θα ανασκοπήσουμε και θα επικαιροποιήσουμε την τριμερή μας σχέση σε θέματα ασκήσεων και εκπαιδεύσεων», ανέφερε.

Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε επίσης στις παραβιάσεις του FIR Λευκωσίας από τουρκικά αεροσκάφη και στις καταγγελλόμενες παρενοχλήσεις ελληνικών μαχητικών και επιβατικών αεροσκαφών, σημειώνοντας ότι η κυπριακή πλευρά προχωρεί στις ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες, χωρίς να επιθυμεί μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε «επικίνδυνες ατραπούς».

Εξοπλισμοί και στρατιωτικές υποδομές

Σύμφωνα με τον Βασίλη Πάλμα, η ανανέωση της άρσης του αμερικανικού εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία επιτρέπει να προχωρήσουν συμφωνίες σε στρατιωτικά ζητήματα που είχαν δρομολογηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, με ορίζοντα το 2027, καθώς και η προμήθεια 40 στρατιωτικών οχημάτων τύπου Hummer.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία έχει εκφράσει την αντίδρασή της για την αμερικανική απόφαση. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, Ζεκί Ακτούρκ, υποστήριξε ότι πρόκειται για βήμα που «ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στις ισορροπίες στο νησί».

Ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Στο στρατιωτικό πεδίο, η Τουρκία προγραμματίζει την αεροναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος», με δραστηριότητα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η άσκηση ξεκινά την Κυριακή, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της πολυεθνικής άσκησης «MEDUSA», με τη συμμετοχή Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας.

«Η Εθνική Φρουρά καθημερινά ασκείται είτε σε διμερές είτε σε τριμερές επίπεδο. Έτσι πρέπει να εκπαιδεύονται οι σύγχρονοι στρατοί», ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας.