Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Στη Βουλή μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου - Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2027

«Παρουσιάστηκε αναλυτικά από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών η κοστολόγηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Έχουμε συμφωνήσει με τους κοινωνικούς εταίρους να μην μπούμε σε βάθος ανάλυση των αριθμών σήμερα», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης.

Ερωτηθείς πιο συγκεκριμένα για το κόστος, ο Υπουργός απάντησε ότι «δεσμευτήκαμε να μη μιλήσουμε με αριθμούς. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κατ’ εμάς υπάρχει μια ισοζυγισμένη κατανομή κόστους».

Κληθείς να σχολιάσει προηγούμενη δήλωση του αναλογιστή του κράτους, ότι το κόστος για το κράτος εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου €50 εκ. τον χρόνο για τα πρώτα πέντε χρόνια, ο Υπουργός είπε «είναι αρκετά περισσότερα».

Συνεχίζονται εντατικά οι διαβουλεύσεις

Ο Υπουργός ανέφερε ότι έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση. «Λύθηκαν απορίες ή δημιουργήθηκαν καινούριες με τη συζήτηση. Αποφασίστηκε η συνέχιση των συνεδριάσεων δύο φορές τη βδομάδα, ενώ στην Τεχνική Επιτροπή από την Παρασκευή θα επεξηγηθεί κατ’ άρθρο το νομοσχέδιο, για να λυθούν απορίες τεχνικής φύσεως», είπε.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο έδειξε ετοιμότητα ακόμα και για καθημερινές συνεδρίες, είτε του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος είτε των τεχνικών επιτροπών, προκειμένου να λυθούν οποιεσδήποτε απορίες υπάρχουν, να ζητηθούν διευκρινήσεις, να ακουστούν εισηγήσεις. «Θεωρώ ότι από πλευράς μας έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία που μπορούσαμε, ώστε οι εταίροι να επανέλθουν με δικές τους εισηγήσεις», ανέφερε.

Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει. «Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το νομοθέτημα θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σκοπός είναι η μεταρρύθμιση να μπορέσει να εφαρμοστεί από την 1/1/2027, για να νιώσει ο καθένας τη διαφορά από την 1η Φεβρουαρίου», με βάση την εισήγηση που θα προκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, είπε.

«Έχουμε μέχρι τις 10 Οκτωβρίου περίπου να λύσουμε οποιεσδήποτε απορίες, διευκρινίσεις, προβληματισμούς και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται με περισσότερες συγκλίσεις», είπε, υπολογίζοντας ότι η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και μετά την κατάθεση των νομοσχεδίων στη Βουλή, μέχρι να ξεκινήσει να συζητείται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.

Ερωτηθείς για τον κύκλο συναντήσεων που πραγματοποιεί με οργανωμένα σύνολα για το θέμα, είπε ότι την Τετάρτη συναντήθηκε με το ΚΕΒΕ. «Ήταν μια ενδιαφέρουσα συνάντηση», είπε. Πρόσθεσε ότι το απόγευμα θα συναντηθεί με την ΟΕΒ. «Θα επιδιώξω συναντήσεις και με τους υπόλοιπους εταίρους», προκειμένου να λυθούν προβλήματα, είπε, «επειδή υπάρχει διάθεση και από δικής τους πλευράς».

Εξάλλου, απαντώντας κατά πόσο συζητήθηκε εκ νέου το ζήτημα της μελλοντικής αναλογιστικής μελέτης και κατά πόσο θα χρειαστεί είτε αύξηση των εισφορών, είτε αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, ο Υπουργός είπε ότι δεν συζητήθηκε σήμερα το θέμα. «Εισήγηση μας είναι εάν και εφόσον η αναλογιστική μελέτη σε πέντε χρόνια αναδείξει ότι χρειάζεται, για να μη μειωθούν οι συντάξεις ή να μην αυξηθεί το όριο αφυπηρέτησης, να γίνει συζήτηση για αύξηση εισφορών, να προχωρήσουμε», είπε, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε συμφωνία μέχρι στιγμής για το θέμα. «Αναμένουμε αντιπροτάσεις», σημείωσε.

Προσοχή στην παραπληροφόρηση συστήνει ο Υπουργός

Εξάλλου, ο Υπουργός αναφέρθηκε σε «χλευαστικά ή ειρωνικά σχόλια» που παραπληροφορούν και συνέστησε προσοχή. «Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να γίνεται, να αναφέρονται είτε χλευαστικά είτε με αναλήθειες σε αποσπάσματα της μεταρρύθμισης, δίδοντας στον κόσμο λανθασμένη πληροφόρηση», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρεται στα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Συγκεκριμένα, έκανε αναφορά σε περίπτωση σχολίου που κυκλοφόρησε στη δημόσια σφαίρα που αναφέρει ότι η μείωση του 4,5% στην αναλογιστική μείωση του 12,5% στη βασική σύνταξη αντιστοιχεί σε €23. «Είναι παντελώς λανθασμένη αυτή η εκτίμηση. Είναι τεράστια η διαφορά που υπάρχει, συνυπολογίζοντας όλα μαζί, και είναι σίγουρα πολύ περισσότερα από τα €23», είπε.

Ερωτηθείς για το πόσο ακριβώς θα επωφεληθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, με βάση την πρόταση του Υπουργείου, ο Υπουργός είπε ότι υφιστάμενος συνταξιούχος που έλαβε την πλήρη βασική σύνταξη πρόωρα στα 63, σήμερα παίρνει €426 από €484, μετά τη μείωση του 12%.

Ο ίδιος, με τη μεταρρύθμιση θα παίρνει €620, με τη σύνταξή του αυξημένη κατά €194. «Αυτός ο συνταξιούχος θα πάρει πρόσθετη αύξηση €43, λόγω της ελάφρυνσης, όχι €23, που θα οδηγήσει συνολικά σε €237 αύξηση. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Αν το κόψεις, μπορείς να λες ότι θέλεις. Εμείς λέμε την αλήθεια. Δεν κρυβόμαστε πίσω από αριθμούς και δεν θέλουμε να ξεγελάσουμε τον κόσμο», είπε.

Επίσης, ανέφερε ότι η πρόταση του Υπουργείου δίνει βαρύτητα στη βασική σύνταξη, που ωφελεί τους χαμηλοσυνταξιούχους, προσθέτοντας ότι το κόστος της πρότασης ανέρχεται σε €36 εκ. «Υπάρχουν ακόμα τρεις εναλλακτικές προτάσεις για αυτό το θέμα που θα στοιχίσουν τα ίδια λεφτά», ανέφερε.

Εξήγησε ότι η μία επιλογή είναι η μείωση να εφαρμοστεί σε όλη τη σύνταξη, και στο βασικό μέρος και στο αναλογικό, αλλά αντί 4,5% να είναι 2,5%. «Αυτό σημαίνει ότι θα βοηθηθούν λιγότερο οι χαμηλοσυνταξιούχοι», είπε.

Ανέφερε, επίσης, ότι άλλη επιλογή είναι η μείωση να ισχύσει μόνο για τους υφιστάμενους συνταξιούχους, και όχι και τους μελλοντικούς 40.000 συνταξιούχους της επόμενης πενταετίας, που είναι η πρόταση του Υπουργείου. Σε αυτή την περίπτωση, αντί να είναι 4,5% η μείωση στη βασική σύνταξη θα είναι 8-8,5%. Εναλλακτικά, μπορεί η μείωση να εφαρμοστεί σε όλη τη σύνταξη, να πέσει στο 4%, αλλά να καλύπτει και πάλι μόνο τους υφιστάμενους συνταξιούχους.

«Επιλογές υπάρχουν. Αυτό που δεν μπορούμε να διαφοροποιήσουμε είναι τα κόστη. Ας μελετούμε κάποια πράγματα πριν μιλάμε για να μη μένουμε εκτεθειμένοι», είπε.

Ερωτηθείς αν η αναφορά του αφορά σχετικό βίντεο που δημοσίευσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι «αναφέρομαι γενικά σε όσα ακούγονται».