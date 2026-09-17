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ΥΓΕΙΑ

Αυξήθηκαν στα 14 τα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο - Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία

 17.09.2026 - 14:04
Αυξήθηκαν στα 14 τα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο - Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία

Στα 14 ανέρχονται συνολικά τα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που έχουν καταγραφεί στην Κύπρο μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με πληροφόρηση από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Σημειώνεται ότι από τα 14 περιστατικά, τα εννέα είναι επιβεβαιωμένα και τα πέντε πιθανά. Επίσης, τα 13 περιστατικά είναι αυτόχθονα και το ένα εισαγόμενο. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί ένας θάνατος ασθενούς με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό και υποκείμενα νοσήματα.

 Σε χαμηλά επίπεδα η δραστηριότητα οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων

Σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, η δραστηριότητα των οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων στην κοινότητα, όπως καταγράφεται μέσω του Δικτύου Επιτήρησης Sentinel στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με 42 περιστατικά ανά 1.000 επισκέψεις.

Κατά την περίοδο 7–13 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία που δηλώθηκαν από τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, καταγράφηκαν πέντε νοσηλείες λόγω γρίπης, καμία νοσηλεία λόγω ιού RSV και έξι νοσηλείες λόγω SARS-CoV-2.

Την εβδομάδα που είχε προηγηθεί, δηλαδή μεταξύ 31 Αυγούστου–6 Σεπτεμβρίου 2026, είχαν καταγραφεί δύο νοσηλείες λόγω γρίπης Α και τέσσερις λόγω SARS-CoV-2. Σημειώνεται, δε, ότι κατά την περίοδο των πιο πάνω δύο εβδομάδων δεν καταγράφηκε καμία εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής θεραπείας.

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