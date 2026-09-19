Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε επτά πρόσωπα και εκατοντάδες έλεγχοι σε όλη την Κύπρο - Έντονη η παρουσία της Αστυνομίας

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και τροχαία αδικήματα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 850 οχήματα και ελέγχθηκαν 1,162 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 60 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 14 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 395 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 37 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 95 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 23 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 354 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 34 καταγγελίες, καθώς και 3 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.