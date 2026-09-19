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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άστατος ο καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές - Τι φέρνει το τριήμερο

 19.09.2026 - 07:14
Άστατος ο καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές - Τι φέρνει το τριήμερο

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά αργότερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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