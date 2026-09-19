Μια εβδομάδα γεμάτη ανατροπές και σημαντικές εξελίξεις - Οι 3 υποθέσεις που απασχόλησαν την Κύπρο

Από τη νέα αποστολή που αναλαμβάνει ο Νίκος Τορναρίτης για το Κυπριακό, μέχρι την τραγική απώλεια ενός τετράχρονου παιδιού στην Έγκωμη και την παραπομπή της υπόθεσης «Σάντυ» ενώπιον του Κακουργιοδικείου, τρεις ειδήσεις ξεχώρισαν και απασχόλησαν έντονα τη δημόσια συζήτηση.

Ο Νίκος Τορναρίτης αναλαμβάνει ειδική αποστολή για το Κυπριακό

Νέα ειδική αποστολή με επίκεντρο το Κυπριακό αναλαμβάνει ο Νίκος Τορναρίτης, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον διορισμό του ως Ειδικού Πολιτικού Απεσταλμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο κ. Τορναρίτης θα πραγματοποιεί, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και σε συντονισμό με τον Υπουργό Εξωτερικών, στοχευμένες πολιτικές επαφές σε χώρες των δύο ηπείρων, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό.

Ο διορισμός του δεν συνοδεύεται από μισθό.

Η επιλογή του κ. Τορναρίτη συνδέεται με τη μακρά πολιτική και κοινοβουλευτική του διαδρομή, την πολυετή ενασχόλησή του με το Κυπριακό, αλλά και την παρουσία του σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και το δίκτυο επαφών που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Νίκος Τορναρίτης διετέλεσε για 13 χρόνια επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση, όπου εξελέγη και Αντιπρόεδρος. Παράλληλα, υπήρξε επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας και Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η νέα αποστολή του εντάσσεται στις προσπάθειες για ενίσχυση των πολιτικών επαφών και της ενημέρωσης τρίτων χωρών γύρω από το Κυπριακό.

Συγκλονίζει η τραγωδία στην Έγκωμη - Οι έρευνες για τον θάνατο του 4χρονου

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε και η τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε πολυκατοικία στην Έγκωμη, όπου ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον έκτο όροφο.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, το παιδί φέρεται να διέφυγε της προσοχής των γονιών του και να έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων. Την ώρα του περιστατικού, λίγο μετά τις 18:00, στο διαμέρισμα βρίσκονταν η 32χρονη μητέρα, ο 33χρονος πατέρας και η μόλις ενάμισι έτους αδελφή του παιδιού.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο γονέων, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Εναντίον τους εκδόθηκε διάταγμα πενθήμερης κράτησης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανακρίσεις.

Οι Αρχές διερευνούν, μεταξύ άλλων, αμελείς πράξεις, πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, ο οποίος τόνισε την ανάγκη να διερευνηθούν όλες οι πτυχές του περιστατικού.

Όπως ανέφερε, η τραγωδία αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, τη σημασία της συνεχούς επίβλεψης των παιδιών, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Αστυνομία έχει υποχρέωση να εξετάσει όλα τα δεδομένα, ανεξάρτητα από την τραγικότητα της υπόθεσης.

Σε σχέση με την πενθήμερη κράτηση των γονέων, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι, εάν από τις έρευνες προκύψει νωρίτερα πως δεν υπάρχει κάτι άλλο που χρειάζεται διερεύνηση, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις πριν από την ολοκλήρωση των πέντε ημερών.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να διακριβώσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Η «Σάντυ» και ο Μακάριος Δρουσιώτης ενώπιον Δικαστηρίου – Στο Κακουργιοδικείο η υπόθεση

Έντονο ενδιαφέρον προκάλεσε και η δικαστική εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση με πρωταγωνιστές την Κυριακή Κυριάκου, γνωστή ως «Σάντυ», και τον δημοσιογράφο Μακάριο Δρουσιώτη.

Οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν για πρώτη φορά ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο αποφάσισε την παραπομπή τους σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Συνολικά αντιμετωπίζουν 101 κατηγορίες, μεταξύ άλλων για κατάρτιση και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, αδικήματα για τα οποία προβλέπονται ποινές φυλάκισης μέχρι και επτά χρόνια.

Μετά την απόφαση, ο Μακάριος Δρουσιώτης έκανε λόγο για «εκδικητική διαδικασία», συνδέοντας τη δίωξή του με καταγγελίες που είχε διατυπώσει στο πλαίσιο της υπόθεσης που ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει ως «Κράτος Μαφία». Υποστήριξε ότι, αντί να τύχει προστασίας ως μάρτυρας, οδηγείται ενώπιον του Κακουργιοδικείου, κάνοντας λόγο για καταχρηστική και πολιτικά υποκινούμενη διαδικασία.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν θέση της υπεράσπισης και αναμένεται να τεθούν ενώπιον του Δικαστηρίου στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο Δικαστήριο, οι δύο κατηγορούμενοι δεν είχαν επικοινωνία μεταξύ τους, εξέλιξη που έρχεται μετά και την κατάθεση της Κυριακής Κυριάκου στους ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία, η Κυριάκου φέρεται να είχε αναφέρει στους ανακριτές ότι μηνύματα που είχε αποστείλει στον Δρουσιώτη, στα οποία γινόταν αναφορά σε φερόμενο διεφθαρμένο κύκλωμα, είχαν δημιουργηθεί μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής ανέγνωσε ενώπιον του Δικαστηρίου δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα, στην οποία παρατίθεντο οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε η παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Από την πλευρά της υπεράσπισης του Μακάριου Δρουσιώτη, οι δικηγόροι Λητώ Καριόλου και Αλέξανδρος Κληρίδης προανήγγειλαν ότι θα αμφισβητήσουν την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας για την παραπομπή της υπόθεσης.

Ο ίδιος ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι, παρά την εξέλιξη, εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στην κυπριακή Δικαιοσύνη.

Η Κυριακή Κυριάκου υπέβαλε, παράλληλα, αίτημα για παροχή νομικής αρωγής, αναφέροντας ενώπιον του Δικαστηρίου ότι είναι άνεργη και λαμβάνει επίδομα μονογονιού. Για την εξέταση του αιτήματος αναμένεται να ετοιμαστεί σχετική έκθεση από το Γραφείο Ευημερίας.

Η υπόθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει κάθε κατηγορούμενος ενώπιον του Κακουργιοδικείου.