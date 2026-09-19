Μετά το δημοσίευμα του ThemaOnline: Ο ΕΟΑ έσπευσε στο σημείο - Τέλος στη διαρροή νερού στον Στρόβολο

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου (19/9), κλιμάκιο του ΕΟΑ μετέβη στο σημείο και προχώρησε στις απαραίτητες εργασίες για αποκατάσταση της διαρροής, βάζοντας τέλος στη συνεχή απώλεια νερού.

Το ThemaOnline είχε αναδείξει το πρόβλημα έπειτα από καταγγελία πολίτη μέσω του Viber της ιστοσελίδας μας. Όπως είχε αναφέρει ο καταγγέλλων, παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις διαβεβαιώσεις ότι το ζήτημα θα αντιμετωπιζόταν, το νερό συνέχιζε να τρέχει για εβδομάδες στο πεζοδρόμιο και στην άκρη του δρόμου.

Το θέμα αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση λόγω της περιόδου λειψυδρίας που διανύει η Κύπρος και των συνεχών εκκλήσεων προς τους πολίτες για εξοικονόμηση νερού.

Μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας από το ThemaOnline, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και η σπατάλη νερού τερματίστηκε. Η νέα φωτογραφία από το σημείο δείχνει τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες περιφραγμένο με κορδέλες και κώνους ασφαλείας.

Η εξέλιξη καταδεικνύει και τη σημασία της ανάδειξης προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα αγαθό τόσο πολύτιμο όσο το νερό.

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