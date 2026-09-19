Θλίψη ΠτΔ για τον θάνατο της Έμης Κασουλίδου: «Θα τη θυμόμαστε με αγάπη και σεβασμό»

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην Έμη Κασουλίδου ως μια γυναίκα που πορεύτηκε μέχρι το τέλος της ζωής της με αξιοπρέπεια, σημειώνοντας παράλληλα την επιστημονική και κοινωνική της δράση.

Όπως ανέφερε, η Έμη Κασουλίδου υπήρξε «άξια επιστήμονας, αφοσιωμένη σύζυγος, στοργική μητέρα και γιαγιά», αλλά και ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών, με παρουσία στους αγώνες για μια ελεύθερη, δημοκρατική και ευημερούσα πατρίδα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον σύζυγό της, Ιωάννη Κασουλίδη, στην κόρη της Τζοάννα και σε όλα τα μέλη της οικογένειας.

«Θα τη θυμόμαστε με αγάπη και σεβασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτούσια η δήλωση:

«Με αισθήματα θλίψης πληροφορήθηκα την απώλεια της Έμης Κασουλίδη, μιας γυναίκας η οποία πορεύτηκε μέχρι το τέλος της ζωής της με υποδειγματική αξιοπρέπεια.

Άξια επιστήμονας, αφοσιωμένη σύζυγος, στοργική μητέρα και γιαγιά, κυρίως όμως, ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών, η Έμη Κασουλίδη ήταν πάντοτε παρούσα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για μια πατρίδα ελεύθερη, δημοκρατική, ευημερούσα και συμπεριληπτική.

Στον σύζυγό της, σύντροφο της ζωής της, Ιωάννη Κασουλίδη, τη θυγατέρα της Τζοάννα και όλα τα μέλη της οικογένειάς της, εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια. Θα τη θυμόμαστε με αγάπη και σεβασμό».