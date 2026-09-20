Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι θα πει ο υπνοθεραπευτής τη Δευτέρα στον ανακριτή - Γυναίκα πίσω από το ραντεβού με τον τραγουδιστή

Όπως μετέδωσε το Mega, οι Αρχές έχουν εντοπίσει μια γυναίκα που εκτιμάται ότι είναι σημαντική για τη διερεύνηση των επαφών που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Πρόκειται για γυναίκα από τον επαγγελματικό χώρο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να επικοινώνησε δύο φορές τηλεφωνικά με τον υπνοθεραπευτή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες δεν αφορούσαν μια απλή επαφή, αλλά συνδέονται με τον προγραμματισμό της συνάντησης του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να ήταν εκείνη που κανόνισε το ραντεβού, γεγονός που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητικών Αρχών.

Όπως φαίνεται εξάλλου, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν φέρεται να είχε ο ίδιος τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Η επικοινωνία φαίνεται πως έγινε μέσω της γυναίκας από το επαγγελματικό του περιβάλλον. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε επιμονή από την πλευρά της συγκεκριμένης γυναίκας προκειμένου ο καλλιτέχνης να συναντήσει τον υπνοθεραπευτή. Το στοιχείο αυτό αναμένεται να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες επικοινωνίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Τι θα πει ο υπνοθεραπευτής στον ανακριτή τη Δευτέρα

Την ίδια στιγμή, σημαντική θεωρείται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, πρόκειται να παραθέσει ένα αναλυτικό ημερολόγιο με την ακριβή σειρά των γεγονότων μέρα προς μέρα, τις δύο τηλεφωνικές κλήσεις που δέχθηκε από τη γυναίκα (τη φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη), αλλά και όλα τα μηνύματα που αντάλλαξε με την 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό τις κρίσιμες ώρες την Τετάρτη, ημέρα θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή.

Επίσης, αναμένεται να αναφερθεί στο ραντεβού που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη τη Δευτέρα 7/9 σε εστιατόριο στο Ψυχικό, ενώ για το ραντεβού τους την Τετάρτη 9/9 αναμένεται να μιλήσει για ένα ερωτηματολόγιο που θα έκανε στον τραγουδιστή, για να διαπιστώσει εάν η υπνοθεραπεία θα ήταν χρήσιμη για εκείνον.

Ο υπνοθεραπευτής έχει παραδεχθεί ότι γνώριζε καιρό την 56χρονη γιατρό, αλλά αρνείται ότι έστελνε πελάτες σε εκείνη, και μάλιστα ισχυρίζεται ότι συνέβαινε το αντίθετο, δηλαδή ότι η 56χρονη τού έστελνε πελάτες.



Για το μήνυμα που έστειλε τη μοιραία ημέρα στη γιατρό, υποστηρίζει ότι το έκανε για να επιβεβαιώσει το προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζνωάκη, με την 56χρονη να του απαντά, κατά πληροφορίες, ότι όλα είναι καλά και να του στέλνει μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

Έλεγχος για μαύρο χρήμα στους δύο γιατρούς

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος για τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών αρχών φέρεται να μπαίνει το σύνολο της οικονομικής τους δραστηριότητας, με τον πρόεδρο της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να εξετάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Όπως μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο του το Star, αρχικά θα γίνει πλήρης καταγραφή της περιουσιακής τους κατάστασης, για να δουν στη συνέχεια, μετά από κατάλληλες διασταυρώσεις, αν όλα αυτά προήλθαν από νόμιμη δραστηριότητα ή αν μιλάμε για μαύρο χρήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν στοιχεία που δεν έχουν δει ακόμη το φως της δημοσιότητας, που πιθανότατα να μη σχετίζονται με την ιατρική τους ιδιότητα, αλλά με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η Αρχή, κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα ψάξει τα πάντα, ακόμη και το περιβόητο ρολόι των 200.000 ευρώ. Και όχι μόνο αυτό. Θα ελέγξουν τα ακίνητα, ακόμη και το ενοικιαζόμενο στο Ψυχικό, αλλά και αυτό στην Αγία Παρασκευή, τα αυτοκίνητα, τα δύο ιατρεία τους, τα μηχανήματα, τσάντες, πίνακες και οτιδήποτε ακριβό.

Επίσης θα ελεγχθεί αν κόβονταν παραστατικά για το ιατρείο που χρησιμοποιούνταν και ως χώρος για σεμινάρια.

Επιπλέον, η Αρχή περιμένει στοιχεία τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο όσο και την Εισαγγελία και για τον περιβόητο τιμοκατάλογο για τα ραντεβού και τις συνεργασίες με φαρμακεία.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να προχωρήσουν σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών.

Πηγή: iefimerida