Video - «Σεμινάρια» σε Φιλιππινέζα γιατρό για ενδοφλέβια θεραπεία βλαστοκυττάρων έκανε ο γιατρός του Μαζωνάκη

Όπως αποκάλυψε το ERT News, ο γιατρός είχε προσκεκλημένη Φιλιππινέζα γιατρό στο ιατρείο του στο Κολωνάκι, όπου της έκανε επίδειξη της ενδοφλέβιας θεραπείας βλαστοκυττάρων για «ολιστική ευεξία».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η Φιλιππινέζα γιατρός ευχαρίστησε μάλιστα τον Έλληνα συνάδελφό της για το «σεμινάριο», γιατί «την εκπαιδεύει ώστε να κάνει αντίστοιχη θεραπεία σε ασθενείς της στη χώρα της».

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Το «σεμινάριο», κατά τις ίδιες πληροφορίες, διεξήχθη τον περασμένο Μάιο.

Η Φιλιππινέζα γιατρός φέρεται να εργάζεται σε κλινική στην πατρίδα της που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική.

Πηγή: iefimerida.gr