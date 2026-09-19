Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από φωτογράφο στη Γάζα - Κατέγραψε υλικό με ομήρους αλλά δεν το δημοσίευσε για να μην εντοπιστούν οι δράστες

Ο Αζαΐζα, ο οποίος έχει περιληφθεί στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή του περιοδικού Time και είχε προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης, είπε ότι κατέγραψε σκηνές που δεν δημοσιοποίησε επειδή φοβόταν ότι οι ισραηλινές αρχές θα τις χρησιμοποιούσαν για να ταυτοποιήσουν και να σκοτώσουν όσους εμφανίζονταν σε αυτά. «Δεν ήθελα να ευθύνομαι, έστω και έμμεσα, για τον θάνατό τους, για μερικά likes και προβολές», δήλωσε.

Στην ίδια συνέντευξη άσκησε σκληρή κριτική και στη Χαμάς, παρότι δήλωσε υποστηρικτής της «ένοπλης αντίστασης», κατά την έκφρασή του. «Από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, δείξτε μου έναν Παλαιστίνιο στη Γάζα που προστατεύθηκε από τα όπλα της Χαμάς. Κανείς», τόνισε.

Κατηγόρησε επίσης την ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης ότι θα μπορούσε να είχε αποδεχθεί ήδη από τις 11 Οκτωβρίου 2023 μια συμφωνία που θα προέβλεπε αφοπλισμό, αποτρέποντας δεκάδες χιλιάδες θανάτους και την καταστροφή της Λωρίδας.

Ο φωτογράφος περιέγραψε ακόμη έναν οργανωμένο μηχανισμό εκφοβισμού δημοσιογράφων μέσω ομάδας WhatsApp, την οποία, όπως ανέφερε, διαχειριζόταν ανώτερο στέλεχος ενημέρωσης της Χαμάς στο πέρασμα της Ράφα. Προσωπικά στοιχεία και αριθμοί τηλεφώνων δημοσιογράφων δημοσιεύονταν στην ομάδα, ώστε διαδικτυακοί ακτιβιστές να εξαπολύουν συντονισμένες επιθέσεις εναντίον τους εάν έλεγαν ή έγραφαν κάτι που ενοχλούσε την οργάνωση.

Όπως ανέφερε, φωτογράφοι στη Γάζα είχαν μάθει να κατεβάζουν αμέσως τις κάμερές τους όταν κάποιος πολίτης καταφερόταν εναντίον της Χαμάς, γνωρίζοντας ότι όποιος μετέδιδε τέτοιες εικόνες θα στοχοποιείτο και θα διωκόταν «μέχρι τέλους», όπως σημείωσε από τον μηχανισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ο Αζαΐζα, που έφυγε από τη Γάζα τέσσερις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου και ζει πλέον στο Κατάρ, μίλησε τέλος για το βαθύ ψυχικό τραύμα του. «Η Γάζα είναι το πιο τοξικό μέρος στον κόσμο. Την αγαπάς, αλλά σε πληγώνει και σε καταστρέφει», είπε.