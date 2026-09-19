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ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ παρουσιάζει τα 25 σημαντικότερα επιτεύγματα της «τρίτης» θητείας του - Δείτε αναλυτικά

 19.09.2026 - 15:55
Ο Τραμπ παρουσιάζει τα 25 σημαντικότερα επιτεύγματα της «τρίτης» θητείας του - Δείτε αναλυτικά

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τα 25 σημαντικότερα επιτεύγματα της «τρίτης», όπως γράφει ο ίδιος, θητείας του.

Μεταξύ αυτών, ότι «έβαλε τέλος στην υποδοχή μεταναστών» και ότι «έκανε τα αγγλικά επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ» -και ενώ πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που θα καθορίσουν αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Στη μακροσκελή του ανάρτηση, με τίτλο: «TOP 25 TRUMP ACCOMPLISHMENTS OF TERM THREE», ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζει τις 25 σημαντικότερες επιτυχίες του στον τομέα της μετανάστευσης, της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομίας.

Όπως διαβεβαιώνει ο Τραμπ, «πέτυχα τα πιο ασφαλή σύνορα στην Ιστορία - ΜΗΔΕΝ παράνομοι αλλοδαποί έγιναν δεκτοί στις ΗΠΑ τους τελευταίους 16 μήνες».

Παράλληλα τονίζει ότι χάρη στις δύο επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν -τον Ιούνιο του 2025 και τον πόλεμο που εξακολουθεί να μαίνεται στην περιοχή μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου- «εξάλειψα την ικανότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο», προκειμένου η Ισλαμική Δημοκρατία «να μην αποκτήσει ΠΟΤΕ πυρηνικά όπλα».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε εξάλλου στους υψηλούς δασμούς που επέβαλε στις εισαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ από πολλούς εμπορικούς τους εταίρους, με στόχο «να ανακάμψει η αμερικανική μεταποιητική βιομηχανία» και πρόσθεσε ότι υπέγραψε νόμους για «τις μεγαλύτερες μειώσεις φόρων στην Αμερικανική Ιστορία».

Εξάλλου τόνισε ότι «τους πρώτους 12 μήνες (σ.σ. της προεδρίας του) έβαλα τέλος σε 8 πολέμους με ιστορικές ειρηνευτικές συμφωνίες - περιλαμβανομένου του πολέμου στη Γάζα» και κατάφερε «να επιστρέψουν όλοι οι ζωντανοί όμηροι στις οικογένειές τους, τόσο οι ζωντανοί όσο και οι νεκροί», σε μια προφανή αναφορά στην απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μετά την πρωτοφανή της επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Μεταξύ των επιτευγμάτων του Αμερικανού προέδρου, όπως τα παρουσιάζει ο ίδιος, είναι και ότι: «Απαγόρευσα στους ΑΝΔΡΕΣ να συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα» και «έκανα τα αγγλικά την επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ».

Πηγή: iefimerida.gr

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