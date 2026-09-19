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Το άγνωστο ελληνικό νησί που έγινε viral παγκοσμίως χάρη στα αγριογούρουνα

 19.09.2026 - 15:18
Το άγνωστο ελληνικό νησί που έγινε viral παγκοσμίως χάρη στα αγριογούρουνα

Ένα άγνωστο στο ευρύ ελληνικό κοινό νησί έγινε viral παγκοσμίως για τους μαύρους χοίρους που κολυμπούν δίπλα στους τουρίστες.

Υπάρχει ένα μικρό ελληνικό νησί που μέχρι πρόσφατα γνώριζαν κυρίως όσοι κινούνταν με σκάφος στο Ιόνιο. Σήμερα, όμως, η Άτοκος έχει γίνει viral σε ολόκληρο τον κόσμο και η αιτία δεν είναι μόνο τα τιρκουάζ νερά και το εντυπωσιακό τοπίο της. Είναι τα… γουρούνια της.

Το ακατοίκητο, ιδιωτικό νησί, κοντά στην Ιθάκη, έχει γίνει πόλος έλξης για ταξιδιώτες από πολλές χώρες χάρη στα κοπάδια μαύρων μεσογειακών χοίρων που κυκλοφορούν ελεύθερα στις ακτές και σε ολόκληρο το νησί.

Φωτογραφίες και βίντεο με τα γουρούνια να βουτούν στη θάλασσα, να περπατούν ανάμεσα στους τουρίστες και να πλησιάζουν τα σκάφη έκαναν τον γύρο του Instagram και του TikTok, μετατρέποντας την Άτοκο σε έναν από τους πιο απρόσμενους viral προορισμούς του ελληνικού καλοκαιριού.

Διεθνή μέσα και τουριστικά δημοσιεύματα έχουν αναδείξει τις εικόνες της Ατόκου. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως με τουριστικά σκάφη. Εκδρομές προς την περιοχή πραγματοποιούνται επίσης από τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά.

Οι χοίροι φαίνεται πως έχουν συνηθίσει την ανθρώπινη παρουσία. Περιφέρονται ελεύθερα αναζητώντας τροφή και, όταν η ζέστη γίνεται έντονη, μπαίνουν στη θάλασσα για να δροσιστούν. Σε ορισμένες εκδρομές, μάλιστα, χρησιμοποιούνται φρούτα για να προσελκύσουν τα ζώα κοντά στα σκάφη.

Έτσι, η Άτοκος απέκτησε και το δικό της ανεπίσημο παρατσούκλι: «Piggy Island».

Ένα μικροσκοπικό ελληνικό νησί, που για χρόνια παρέμενε σχεδόν άγνωστο στο ευρύ κοινό, κατάφερε μέσα από τα social media να γίνει διεθνής τουριστική ατραξιόν.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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