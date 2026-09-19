Γιατί πιάνει πάγο η κατάψυξη - Οι απλές κινήσεις που μπορούν να λύσουν το πρόβλημα

Φραγμένοι αεραγωγοί, λανθασμένη τοποθέτηση τροφίμων ή ένα φθαρμένο λάστιχο στην πόρτα είναι μερικοί από τους λόγους που μπορεί να επιτρέψουν στον ζεστό και υγρό αέρα της κουζίνας να περάσει στο εσωτερικό της συσκευής.

Πριν κάποιος αρχίσει να ξύνει τον πάγο ή απευθυνθεί σε τεχνικό, υπάρχουν ορισμένοι απλοί έλεγχοι που μπορούν να γίνουν μέσα σε λίγα λεπτά, τόσο για να εντοπιστεί η αιτία όσο και για να περιοριστεί η επανεμφάνιση του προβλήματος.

Γιατί δημιουργείται πάγος στην κατάψυξη

Ο πάγος σχηματίζεται όταν ζεστός αέρας με υγρασία εισέρχεται στην κατάψυξη και έρχεται σε επαφή με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό της.

Η υγρασία παγώνει πάνω στα ψυχρά τοιχώματα και στους αεραγωγούς, δημιουργώντας σταδιακά κρυστάλλους και στρώματα πάγου.

Ένας από τους παράγοντες που μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση είναι η υπερβολικά γεμάτη κατάψυξη. Όταν συσκευασίες και κουτιά καλύπτουν ή ακουμπούν τους πίσω αεραγωγούς, εμποδίζεται η σωστή κυκλοφορία του ψυχρού αέρα. Έτσι δημιουργούνται σημεία όπου η υγρασία συγκεντρώνεται και παγώνει.

Αντίστοιχα, η τοποθέτηση ζεστού μαγειρεμένου φαγητού στην κατάψυξη απελευθερώνει υδρατμούς, οι οποίοι μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε πάγο πάνω στα τρόφιμα και στις εσωτερικές επιφάνειες.

Ο ρόλος του λάστιχου της πόρτας

Σημαντικό ρόλο παίζει και η στεγανοποίηση της πόρτας.

Ένα βρώμικο, σκισμένο ή παραμορφωμένο λάστιχο μπορεί να επιτρέπει στον αέρα του χώρου να εισέρχεται συνεχώς στην κατάψυξη. Ακόμη και ένα μικρό κενό, που μπορεί να δημιουργηθεί από ένα υπερβολικά γεμάτο συρτάρι ή ακόμη και από ένα παγάκι που εμποδίζει την πόρτα να κλείσει σωστά, μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να οδηγήσει σε έντονη συσσώρευση πάγου.

Ένας απλός τρόπος ελέγχου είναι το τεστ με το χαρτονόμισμα. Κλείνοντας την πόρτα πάνω σε ένα χαρτονόμισμα, μπορεί κανείς να διαπιστώσει αν υπάρχει επαρκής στεγανοποίηση. Αν το χαρτονόμισμα βγαίνει πολύ εύκολα και χωρίς αντίσταση, το λάστιχο ενδέχεται να χρειάζεται καθάρισμα ή αντικατάσταση.

Όταν ο πάγος σχηματίζεται στον πάτο της κατάψυξης

Ένα παχύ και επίπεδο στρώμα πάγου στον πάτο της κατάψυξης μπορεί να υποδηλώνει διαφορετικό πρόβλημα: φραγμένη αποχέτευση απόψυξης.

Οι σύγχρονες frost-free καταψύξεις πραγματοποιούν αυτόματα κύκλους θέρμανσης αρκετές φορές μέσα στην ημέρα, ώστε να λιώνει ο πάγος που σχηματίζεται στα κρυφά πηνία του εξατμιστή.

Το νερό που προκύπτει οδηγείται μέσα από μια μικρή οπή αποστράγγισης στο πίσω μέρος και, μέσω ενός σωλήνα, καταλήγει σε ένα δοχείο κάτω από τη συσκευή, όπου στη συνέχεια εξατμίζεται.

Όταν όμως η οπή ή ο σωλήνας φράξει από υπολείμματα τροφίμων ή πάγο, το νερό δεν μπορεί να απομακρυνθεί. Συσσωρεύεται στον πάτο της κατάψυξης και, κατά τον επόμενο κύκλο ψύξης, παγώνει ξανά δημιουργώντας ένα συμπαγές στρώμα.

Τι μπορείτε να κάνετε για να περιορίσετε τον πάγο

Η σωστή κυκλοφορία του αέρα είναι ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να ελεγχθούν. Η κατάψυξη δεν θα πρέπει να γεμίζει μέχρι επάνω, ενώ είναι σημαντικό να παραμένει ελεύθερος χώρος γύρω από τους εσωτερικούς αεραγωγούς.

Σύμφωνα με το κείμενο, η κατάψυξη λειτουργεί καλύτερα όταν είναι γεμάτη περίπου κατά τα τρία τέταρτα.

Τα ζεστά μαγειρεμένα φαγητά θα πρέπει επίσης να αφήνονται να κρυώσουν πριν μπουν στην κατάψυξη, ώστε να περιορίζεται η δημιουργία υδρατμών στο εσωτερικό της.

Αν υπάρχει συμπαγές στρώμα πάγου στον πάτο, η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί από το ρεύμα, ο πάγος να λιώσει με ζεστό νερό και η οπή αποστράγγισης στο πίσω μέρος να καθαριστεί με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας ένα μπουκάλι με στόμιο.

Πότε χρειάζεται τεχνικός

Αν, παρά τον έλεγχο των αεραγωγών και τον καθαρισμό του λάστιχου της πόρτας, η κατάψυξη συνεχίζει να συγκεντρώνει μεγάλες ποσότητες πάγου, το πρόβλημα μπορεί να σχετίζεται με τον εσωτερικό χρονοδιακόπτη απόψυξης ή το θερμαντικό στοιχείο.

Σε αυτή την περίπτωση, οι αυτοσχέδιες παρεμβάσεις καλό είναι να αποφεύγονται και να γίνεται έλεγχος από εξειδικευμένο τεχνικό οικιακών συσκευών.

Πηγή: iefimerida.gr