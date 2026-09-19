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ΥΓΕΙΑ

Δυσκοιλιότητα: Τι προτείνει το NHS - «Ίσως παρατηρήσετε διαφορά μέσα σε λίγες ημέρες»

 19.09.2026 - 15:27
Δυσκοιλιότητα: Τι προτείνει το NHS - «Ίσως παρατηρήσετε διαφορά μέσα σε λίγες ημέρες»

Η δυσκοιλιότητα είναι ένα από τα συχνότερα προβλήματα του πεπτικού συστήματος και μπορεί να επηρεάσει ανθρώπους κάθε ηλικίας. Εκτός από τη μειωμένη συχνότητα των κενώσεων, συχνά συνοδεύεται από δυσκολία στην αφόδευση, φούσκωμα και αίσθημα ότι το έντερο δεν αδειάζει πλήρως.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλές αλλαγές στη διατροφή και στον τρόπο ζωής.

 Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, NHS προτείνει μερικές τροφές που μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.

«Ίσως παρατηρήσετε διαφορά μέσα σε λίγες ημέρες. Μερικές φορές χρειάζονται μερικές εβδομάδες μέχρι να βελτιωθούν τα συμπτώματά σας», αναφέρει και παρουσιάζει τις αλλαγές που προτείνει, γράφοντας:

Για να γίνουν τα κόπρανα σας πιο μαλακά και να αποβάλλονται ευκολότερα:

ακολουθήστε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή και συμπεριλάβετε:

-φρούτα που περιέχουν σορβιτόλη, όπως μήλα, βερίκοκα, σταφύλια (και σταφίδες), σμέουρα και φράουλες
-άφθονο νερό και άλλα υγρά και αποφύγετε το αλκοόλ
-αυξήστε σταδιακά την πρόσληψη φυτικών ινών στη διατροφή σας
-προσθέστε στη διατροφή σας πίτουρο σιταριού, βρώμη ή λιναρόσπορο».

Στη συνέχεια το NHS, προτείνει «να τηρήστε σταθερή ώρα και χώρο και αφιερώστε αρκετό χρόνο για να πάτε στην τουαλέτα, να μην καθυστερείτε αν νιώθετε την ανάγκη να κάνετε τα μεγάλα σας» και συστήνει ακόμη, «για να διευκολύνετε την αφόδευση, δοκιμάστε να ακουμπήσετε τα πόδια σας σε ένα χαμηλό σκαμπό ενώ βρίσκεστε στην τουαλέτα. Εάν είναι δυνατόν, σηκώστε τα γόνατά σας πάνω από τους γοφούς σας».

Τέλος, προτρέπει όποιον ταλαιπωρείται από δυσκοιλιότητα, να αυξήσει τη σωματική σας δραστηριότητα.

«Ένας καθημερινός περίπατος ή τρέξιμο μπορεί να σας βοηθήσει να πηγαίνετε στην τουαλέτα πιο τακτικά», σχολιάζει.

Εάν αυτές οι αλλαγές δεν βοηθήσουν, «συμβουλευτείτε έναν φαρμακοποιό. Μπορεί να σας προτείνει (...) κατάλληλα φάρμακα που βοηθούν να πηγαίνετε στην τουαλέτα πιο τακτικά» αναφέρει.

Πηγή: lifo.gr

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