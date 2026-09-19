Επιστρέφει στη σκηνή ο Ed Sheeran: Αναμένονται διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης έξω από το στάδιο

Οι διοργανωτές απομάκρυναν τον ράπερ Macklemore από την αμερικανική περιοδεία «Loop Tour» του Sheeran. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τις έντονες αντιδράσεις των ιδιοκτητών των σταδίων, όταν ο ράπερ φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» από τη σκηνή στο Νιου Τζέρσεϊ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Sheeran αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην απόφαση αυτή, αποδίδοντας την ευθύνη αποκλειστικά στον promoter της περιοδείας του.

Στη συνέχεια αποχώρησαν και άλλοι μουσικοί από την περιοδεία ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Την ώρα που όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες τοποθετούνται δημόσια κατά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Γάζα και της βίας των ισραηλινών στη Δυτική Όχθη, ο 35χρονος Βρετανός σταρ επιμένει να κρατά ουδέτερη στάση.

«Δεν είμαι συνένοχος. Έχω προσωπική άποψη για αυτή τη καταστροφική σύγκρουση. Το ότι επιλέγω να μη μιλώ δημόσια δεν σημαίνει ότι δεν έχω άποψη ή ότι αδιαφορώ», έγραψε ο ίδιος στο Instagram την Τρίτη, προσθέτοντας: «Όσοι έρχονται στις συναυλίες μου δεν περιμένουν να δουν πολιτική συγκέντρωση».

Αντιδράσεις από τοπικές οργανώσεις

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί νέοι καλλιτέχνες για το άνοιγμα της συναυλίας ούτε νέα συνοδευτική μπάντα. Ετσι, παραμένει άγνωστο πώς θα εμφανιστεί ο Ed Sheeran στη σκηνή του Lincoln Financial Field, στη Φιλαδέλφεια, το βράδυ του Σαββάτου.

Παράλληλα, τοπικές οργανώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπέρ της Παλαιστίνης κοντά στο στάδιο το ίδιο απόγευμα.

Η αστυνομία της πόλης δήλωσε στο AFP ότι θα υπάρχει «επαρκής αστυνομική παρουσία» για την «εξασφάλιση της ασφάλειας των θεατών, των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής».

Στην αγορά μεταπώλησης, τα εισιτήρια για τη συναυλία αλλάζουν χέρια με ελαφρώς πιο γρήγορους ρυθμούς από τη Δευτέρα σε σύγκριση με τις προηγούμενες εμφανίσεις της περιοδείας, σύμφωνα με την πλατφόρμα TicketData.

«Ένα μέρος του κοινού δεν ασχολείται με την πολιτική ή αδιαφορεί πλήρως, και μόλις τώρα έμαθε ότι ο Ed Sheeran παίζει στην πόλη του. Αγοράζουν εισιτήρια χωρίς να επηρεάζονται στο ελάχιστο από τον ντόρο», δήλωσε ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Κιθ Πατζέλο.

Πηγή: lifo.gr