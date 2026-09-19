Θρίλερ σε πτήση στον Ατλαντικό: Powerbank πήρε φωτιά μέσα στο αεροσκάφος με 322 επιβάτες - Αναγκαστική επιστροφή

Η πτήση KL735 της KLM, που εκτελούσε το δρομολόγιο Άμστερνταμ – Κουρασάο, είχε ήδη διασχίσει μεγάλο μέρος της διαδρομής πάνω από τον Ατλαντικό όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν ολλανδικά μέσα, το περιστατικό προκλήθηκε από φορητή μπαταρία (powerbank), η οποία άρχισε να υπερθερμαίνεται και να φλέγεται μέσα στο αεροσκάφος.

Οι πληροφορίες για τον πρώην επικεφαλής της KLM

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πληροφορία ότι το powerbank ανήκε στον Καμίλ Έουρλινγκς, πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της KLM. Ο Έουρλινγκς, ο οποίος βρισκόταν στην πτήση, φέρεται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές να υπέστη ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια του περιστατικού.



Η KLM δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την πληροφορία για την ταυτότητα του κατόχου του powerbank, επισημαίνοντας ότι δεν σχολιάζει προσωπικά στοιχεία επιβατών.



Ο Έουρλινγκς είχε αναλάβει την ηγεσία της KLM το 2013, αντικαθιστώντας τον Πίτερ Χάρτμαν, και παρέμεινε στη θέση του CEO μέχρι το 2014.

Ζημιές στην καμπίνα – Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν μετά το περιστατικό δείχνουν σημάδια από εγκαύματα και ζημιές στα καθίσματα και στο τμήμα της καμπίνας όπου σημειώθηκε η φωτιά.



Το πλήρωμα κατάφερε να θέσει γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά, ωστόσο ο κυβερνήτης αποφάσισε για προληπτικούς λόγους να επιστρέψει στο Σίπχολ, αντί να συνεχίσει την πτήση προς την Καραϊβική.



Μετά την προσγείωση στο Άμστερνταμ, οι 322 επιβάτες οδηγήθηκαν σε ξενοδοχείο, ενώ την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλη πτήση.

Τα powerbank και οι κανόνες ασφαλείας στις πτήσεις Τα περιστατικά με φορητές μπαταρίες αποτελούν διαχρονική ανησυχία για τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς οι μπαταρίες λιθίου μπορούν σε περίπτωση βλάβης να προκαλέσουν απότομη υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.



Η KLM έχει συγκεκριμένους περιορισμούς για τη μεταφορά powerbank στις πτήσεις της, με τις φορητές μπαταρίες να πρέπει να μεταφέρονται στην καμπίνα και όχι στις αποσκευές που παραδίδονται προς φόρτωση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα