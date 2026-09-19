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Έκανε έκκληση μέσω Facebook για να βρει δότη νεφρού - Ένας άγνωστος δέχτηκε και της «χάρισε το δώρο της ζωής»

 19.09.2026 - 14:47
Έκανε έκκληση μέσω Facebook για να βρει δότη νεφρού - Ένας άγνωστος δέχτηκε και της «χάρισε το δώρο της ζωής»

Τη ζωή της σε έναν άγνωστο χρωστάει μια Βρετανίδα, η οποία είχε απευθύνει έκκληση μέσω Facebook προκειμένου να βρει δότη νεφρού.

Η 41χρονη Κάρεν Ντέιβι είχε εξαντλήσει κάθε διαθέσιμη επιλογή προτού στραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έγραψε ότι δεν ήθελε «να αφήσει την οικογένειά της χωρίς μητέρα», κάτι που συγκίνησε τον Γκάρι Σάμερφιλντ.

«Σκέφτηκα ότι αυτή η γυναίκα χρειάζεται έναν από τους νεφρούς μου περισσότερο απ’ όσο χρειάζομαι εγώ δύο», δήλωσε ο δότης στο BBC.

Η δεύτερη μεταμόσχευση σε ηλικία μόλις 41 ετών

Αυτή ήταν η δεύτερη μεταμόσχευση που έσωσε τη ζωή της Κάρεν. Είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς πριν από 10 χρόνια, αφού υπέστη καρδιακή προσβολή σε ηλικία 31 ετών, ενώ παρακολουθούσε τον γιο της να παίζει ποδόσφαιρο.

Η μεταμόσχευση αυξάνει τον κίνδυνο λοιμώξεων, λόγω της φαρμακευτικής αγωγής που χρειάζονται οι ασθενείς μετά την επέμβαση, ενώ οι επιπλοκές οδήγησαν την Κάρεν σε νεφρική ανεπάρκεια.

«Γνώριζα ότι τα χάπια που έπαιρνα μετά τη μεταμόσχευση καρδιάς θα προκαλούσαν βλάβη στους νεφρούς, γι’ αυτό προσπαθούν να διατηρούν τη δόση όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Ωστόσο, γνωρίζαμε εξαρχής, όταν έκανα τη μεταμόσχευση καρδιάς, ότι πιθανότατα κάποια στιγμή θα χρειαζόμουν και μεταμόσχευση νεφρού, και αυτό είναι κάτι που είναι δύσκολο να διαχειριστείς ψυχολογικά».

Η έκκλησή της μέσω Facebook

Η Κάρεν, από την Ουαλία, βρισκόταν στο τρίτο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας όταν διαπίστωσε ότι κανένας από τους φίλους και τους συγγενείς της δεν ήταν συμβατός δότης και αποφάσισε να απευθύνει έκκληση μέσω Facebook.

Στην ανάρτησή της, εξήγησε ότι έχει μια σχετικά σπάνια ομάδα αίματος και περιέγραψε τη νεφρική ανεπάρκεια ως μια κατάσταση που είχε βάλει τη ζωή της «σε αναμονή». «Το βασικό μου μέλημα είναι τα παιδιά μου. Θέλω να είμαι κοντά τους», έγραψε.

«Τα παιδιά μου ήταν 10 χρόνια μικρότερα όταν έκανα τη μεταμόσχευση καρδιάς και από τότε έχουν περάσει πολλά. Η μεταμόσχευση νεφρού ήταν απλώς το επόμενο εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσουμε», πρόσθεσε.

Πώς πήρε την απόφαση να δώσει τον νεφρό του ένας άγνωστος

Ο Γκάρι, φύλακας ασφαλείας από το Τρέντεγκαρ, έπεσε τυχαία πάνω στην ανάρτηση της Κάρεν και αισθάνθηκε ότι έπρεπε να βοηθήσει. «Είδα την έκκληση της Κάρεν και ανέφερε τα παιδιά. Σκέφτηκα ότι η Κάρεν είναι περίπου στην ίδια ηλικία με την κόρη μου και το μικρότερο παιδί της είναι στην ίδια ηλικία με τον εγγονό μου. Και απλώς σκέφτηκα πόσο δύσκολο είναι αυτό για τα παιδιά», είπε στο BBC.

«Αν ήταν η κόρη μου, θα έψαχνα παντού, εφόσον είχαμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες μέσω της οικογένειας και των φίλων. Θα ήθελα να βρεθεί ένας άγνωστος άνθρωπος που θα προσφερόταν να βοηθήσει. Και σκέφτηκα ότι θα ήταν εγωιστικό εκ μέρους μου να μην το κάνω».

Και πρόσθεσε: «Σκέφτηκα ότι αυτή η γυναίκα χρειάζεται έναν από τους νεφρούς μου περισσότερο απ’ όσο χρειάζομαι εγώ δύο».

Παρότι ο 60χρονος Γκάρι δεν είχε γνωρίσει ποτέ την Κάρεν, προσφέρθηκε αμέσως να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Υποβλήθηκε σε μια σειρά από ενδελεχείς ελέγχους, μεταξύ των οποίων εξετάσεις συμβατότητας, ψυχολογική αξιολόγηση, αιματολογικές εξετάσεις, έλεγχο χοληστερόλης και άλλες.

Στη συνέχεια, οι δυο τους υποβλήθηκαν σε μια εξάωρη χειρουργική επέμβαση στις 15 Ιουλίου, στο University Hospital of Wales, στο Κάρντιφ.

Ο Γκάρι δήλωσε ότι δεν είχε ούτε για μια στιγμή δεύτερες σκέψεις. «Είναι εκπληκτικό να βλέπω σήμερα την Κάρεν, για πρώτη φορά μετά τη μεταμόσχευση, και να τη βλέπω τόσο καλά. Για μένα, η δωρεά ενός νεφρού βρίσκεται απλώς στην ίδια κατηγορία με τον γάμο και την απόκτηση των παιδιών μου. Είναι ένα από τα τρία σημαντικότερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Και είναι μια γυναίκα που πραγματικά αξίζει αυτή τη βοήθεια, όπως και η οικογένειά της».

«Της χάρισε το δώρο της ζωής»

Η Κάρεν δήλωσε ότι αισθανόταν «100 φορές καλύτερα», ενώ ο σύζυγός της, Μάθιου, είπε ότι θα είναι για πάντα ευγνώμονες στον Γκάρι.

«Όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει στον κόσμο αυτή την περίοδο. Μερικές φορές είναι ένα τρομακτικό μέρος, αλλά αυτό πραγματικά σου δίνει ελπίδα ότι υπάρχει καλοσύνη στον κόσμο», είπε.

«Δεν θα μπορέσουμε ποτέ, μα ποτέ, να ανταποδώσουμε στον Γκάρι και την οικογένειά του αυτό που έκαναν για εμάς και το γεγονός ότι έδωσαν στην Κάρεν μια ακόμη ευκαιρία - μια ακόμη ευκαιρία να μπορεί να είναι μητέρα των παιδιών μας και απλώς να ζήσει τη ζωή που της αξίζει. Της χάρισε το δώρο της ζωής».

Η Κάρεν πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι κάποιος προσφέρθηκε να βοηθήσει και πέρασε από όλες αυτές τις εξετάσεις, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολλές οι εξετάσεις... Το να υποβάλει κάποιος το σώμα του σε όλη αυτή τη διαδικασία και να του αφαιρέσουν έναν νεφρό για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει, είναι απίστευτο. Είμαι απλώς πάρα πολύ ευγνώμων».

Πηγή: protothema.gr

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