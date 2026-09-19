Οι διασώστες του ΕΚΑΒ «καίνε» τους γιατρούς για τον θάνατο του Μαζωνάκη - «Δεν μας έδωσαν πληροφορίες, μόνο ότι ήρθε για μια θεραπεία»

Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά στο ΟΡΕΝ o διασώστης Λεωνίδας Σιδηρόπουλος για όσα συνέβησαν την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, «οι γιατροί δεν μας έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ιστορικό του ασθενή, ούτε αν είχε κάποια πάθηση, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή ώστε να βοηθήσουν και το έργο μας και το έργο του νοσοκομείου στο οποίο θα γινόταν η διακομιδή».

«Το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης ότι είναι 10 λεπτά εκεί και ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι» πρόσθεσε ο διασώστης του ΕΚΑΒ.

Απαντώντας, δε, στους ισχυρισμούς της Ιωάννας Γάκα ότι η ευθύνη για τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή βαρύνει και το ΕΚΑΒ, ο διασώστης εξήγησε ότι «το να βάλουμε ένα φορείο σε διαμέρισμα είναι χρονοβόρο και δύσκολο. Το να κάναμε 20 λεπτά δεν είναι καλό για την ασθενή».

«Κάναμε 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να κατέβουμε από το ιατρείο στο ασθενοφόρο. Ταυτόχρονα στην καρέκλα που χρησιμοποιήσαμε μπορούμε να κάνουμε συμπιέσεις που δεν είναι το ίδιο ποιοτικό σε σχέση με σταθερό κρεβάτι» είπε ακόμα ο κ. Σιδηρόπουλος.

Στην ερώτηση που έκαναν σε Γάκα και Θεοδωρόπουλο αν αν είχαν προσπαθήσει να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο διασώστης είπε «οι γιατροί μας είπαν ότι έκαναν συμπιέσεις, ότι έβαλαν απινιδωτή που δεν δούλεψε και ότι είχαν δώσει αδρεναλίνη 1mg».

«Μας είπαν μόνο ότι πήγε για μια θεραπεία»

Από την πλευρά της διασώστρια που ήταν στο πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ τη μοιραία για τον Γιώργο Μαζωνάκη μέρα στην κατάθεσή της ανέφερε, σύμφωνα με το ΟΡΕΝ «πήγαμε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο ασθενής και εκεί διαπιστώσαμε ένα άτομο που μας δήλωσε ότι είναι παθολόγος του εκεί ιατρείου, να κάνει ΚΑΡΠΑ στον ασθενή ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατροικό κρεβάτι. Ο ασθενής ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και με μυδρίαση».

Στην κρίσιμη ερώτηση τι είχε συμβεί, η διασώστρια κατέθεσε ότι έλαβαν την εξής απάντηση: «ο γιατρός μας είπε ότι προσήλθε για μια θεραπεία χωρίς να διευκρινίσει και πριν την ξεκινήσει, αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη καρδιακή ανακοπή».

«Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο μας είπαν ότι είχαν μηχάνημα απινιδωτή αλλά δεν λειτουργούσε ενώ ο γιατρός που μας είπε ότι είναι παθολόγος, δεν εξέφρασε την επιθυμία να μας ακολουθήσει στο νοσοκομείο» πρόσθεσε η διασώστρια.

«Δεν γνωρίζαμε για την πλασμαφαίρεση»

Σε ερώτηση για το αν οι διασώστες γνώριζαν για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος απάντησε αρνητικά.

«Όχι, δεν το γνώριζαν. Το μόνο που έλεγε μια γυναίκα, μάλλον η γιατρός, ήταν "εμείς δεν τον βάλαμε στο μηχάνημα, δεν είχε συνδεθεί". Οι συνάδελφοι δεν γνώριζαν ποιο μηχάνημα εννοούσαν», ανέφερε.

«Δυστυχώς δεν μας ενημέρωσαν τι ιατρικές πράξεις γινόντουσαν γενικότερα, να μας ενημερώσουν ποιος ήταν ο ασθενής και τι έχει συμβεί. Εμείς ξεκινήσαμε τον κύκλο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που προβλέπεται και από τη στιγμή που δεν επανήλθε ο τραγουδιστής τον διακομίσαμε στο "Ελπίς"».

Πηγή: protothema.gr