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ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: Έκρυβε τον νεκρό πατέρα του για ενάμιση χρόνο και εισέπραττε τη σύνταξή του

 19.09.2026 - 18:47
Ισπανία: Έκρυβε τον νεκρό πατέρα του για ενάμιση χρόνο και εισέπραττε τη σύνταξή του

Ένας 25χρονος Ισπανός συνελήφθη από τις Αρχές, καθώς φέρεται να είχε κρυμμένο τον νεκρό πατέρα του στη ντουλάπα του σπιτιού τους για τουλάχιστον 18 μήνες, έτσι ώστε να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξή του.

Η τρομακτική ανακάλυψη έγινε το πρωί της Πέμπτης στη μικρή πόλη Τορεκαμπαλιέρος της Ισπανίας. Η αστυνομία ανέφερε ότι η δυσοσμία που αναδυόταν από το σπίτι στην οδό Los Fresnos, τους έκανε να σπεύσουν στο σπίτι. Αφού μπήκαν στο ακίνητο, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πτώμα τυλιγμένο σε σακουλάκια σιλικόνης σε μια προσπάθεια να κρύψουν τη μυρωδιά της σάπιας σάρκας.

Το δωμάτιο σφραγίστηκε επίσης με σιλικόνη για να μην διαφεύγουν δυσάρεστες οσμές, ανέφερε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον γιο - ο οποίος ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για απόκρυψη της τύχης ενός πτώματος και ψευδή διεκδίκηση των επιδομάτων του πατέρα του. Ο πατέρας του είχε πεθάνει πριν από ενάμιση χρόνο, σε ηλικία 71 ετών.

Το αποκάλυψε ο ίδιος ο γιος

Η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι αφότου ο γιος τηλεφώνησε σε μια τοπική εφημερίδα και τους είπε ότι «έκρυβε» τον θάνατο του πατέρα του «για ενάμιση χρόνο».

Δεν είπε πώς πέθανε ο πατέρας του, ενώ η νεκροψία αναμένεται να αποκαλύψει την αιτία θανάτου τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν το σώμα έφερε σημάδια βίας, αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο πατέρας πέθανε από φυσικά αίτια.

Το ζοφερό εύρημα έχει προκαλέσει σοκ στην μικρή πόλη, με έναν κάτοικο να την περιγράφει ως «τρομακτική».

Οι γείτονες θυμούνται τον πατέρα ως έναν εξωστρεφή άνθρωπο που επισκεπτόταν τακτικά το τοπικό μπαρ Patas. Ο πατέρας φέρεται να είχε άνοια, αλλά οι κάτοικοι είπαν ότι πίστευαν ότι αυτός και ο γιος του τα πήγαιναν καλά.

Πηγή: newsbomb.gr

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